आज 19 सितंबर 2026 मेष राशिफल: मेलजोल के अवसर बनेंगे, प्राप्त होगी अच्छी खबर

भाग्य से लाभ के अवसर बढेंगे. महत्वपूर्ण लक्ष्यों को साधेंगे. विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाएं. आस्था और धर्म अध्यात्म में वृद्धि बनी रहेगी. साहस पराक्रम को बल मिलेगा. बंधु बांधवों से मदद मिलेगी. तेज सुधार के संकेत रहेंगे. कार्य अवरोध दूर होंगे. लंबी दूरी की यात्रा संभव है. लंबित योजनाओं में गति आएगी. पेशेवर मामले सधेंगे. चहुंओर परिणाम पक्ष में साधेंगे. संकारात्मक प्रयासों की स्थिति रहेगी. सभी से सामंजस्य से काम लेंगे. संकल्प पूरा करेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- व्यापार संवार पर रहेगा. पेशेवर अच्छा करेंगे. कामकाज में शुभता रहेगी. सफलता का प्रतिशत ऊंचा होगा. वाणिज्यिक मामले सधेंगे. नियम पालन करेंगे. प्रभाव बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय अनुकूलन बढ़त पर रहेगा. दीर्घकालिक योजनाएं बढ़ाएंगे. चहुंओर से शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. लाभकारी परिस्थितियां निर्मित होंगी. श्रेष्ठ कार्यों से जुड़े रहेंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों के समक्ष प्रभावी ढंग से बात को रखेंगे. प्रियजनों के संग सुखद समय बांटेंगे. सूचनाएं साझा करेंगे. संबंधों में सुधार होगा. भावनात्मक विषयों में मजबूती आएगी. जरूरी बात आत्मविश्वास से कह पाएंगे. प्रेम पक्ष संवरेगा. मेलजोल के अवसर बनेंगे. भ्रमण पर जाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विविध कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. भरोसा बनाए रखेंगे. सक्रिय रहेंगे.

आज का उपाय: न्यायदेव शनिदेव का स्मरण करें. काली व तैलीय वस्तुओं का दान करें. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. भक्तिभाव बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1, 2, 8 और 9

शुभ रंग : गहरा भूरा

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