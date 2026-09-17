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आज 17 सितंबर 2026 मेष राशिफल: भेंट संवाद में सहज रहें, संबंधों को महत्व देंगे

Aaj ka Mesh Rashifal 17 September 2026, Aries Horoscope Today: आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा. लाभ और लक्ष्य प्रभावित रह सकते हैं. संवेदनशीलता से आगे बढ़ें. वर्तमान विषयों पर फोकस बढ़ाएं. परिस्थिति अनुरूप निर्णय लें.

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aries horoscope
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स्वास्थ्य पर ध्यान देने का समय है. लापरवाही सेहत को गहरा प्रभावित कर सकती है. घर के लोगों की सीख सलाह अपनाएं. वार्ता में गंभीरता बनाए रखें. वाणी व्यवहार में सहजता बढ़ाएं. अपनों के सहयोग कार्य पूरे करेंगे. परस्पर विश्वास रखेंगे. नीति नियमों पर फोकस रहेगा. पहल करने से बचेंगे. व्यवस्था के नियमों का उल्लंघन न करें. विनम्रता से काम निकालंेगे. विनय विवेक बनाए रखेंगे. अन्य की कमियों को अनदेखा करें. क्षमाभाव बढ़ाएं.

नौकरी व्यवसाय- बजट बनाए रखें. अधिक खर्च बने रहने की आशंका है. अप्रत्याशित घटनाक्रम पर अंकुश लाएं. कामकाज में स्पष्टता और अनुशासन बढ़ाएं.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा. लाभ और लक्ष्य प्रभावित रह सकते हैं. संवेदनशीलता से आगे बढ़ें. वर्तमान विषयों पर फोकस बढ़ाएं. परिस्थिति अनुरूप निर्णय लें.

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प्रेम मैत्री- अपरिचित लोगों से दूरी रखें. सभी की बातों में न आएं. भेंट संवाद में सहज रहें. संबंधों को महत्व देंगे. मित्रगण साथ बनाए रहेंगे. रिश्तों में सहनशीलता से काम लेंगे. भावुकता में आने से बचेंगे. प्रियजनों की अनदेखी न करेंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत रखें. जरूरी सूचना मिल सकती है.

स्वास्थ्य मनोबल- बड़बोली व आवेश में नहीं आएं. सहजता से कार्य करें. संपर्क संवाद में पहल से बचें. स्वास्थ्य सुधार पाएगा.

आज का उपाय: विष्णुप्रिया देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः एवं ओम् बृं बृहस्पतये नमः का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान करें. सतर्क रहें.

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शुभ अंक : 3, 8 और 9

शुभ रंग : केसरिया

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