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आज 16 अक्टूबर 2026 तुला राशिफल: धन लाभ के बनेंगे योग, रिश्तों में प्यार बढ़ेगा

Aaj ka Tula Rashifal 16 October 2026, Libra Horoscope Today: वाणिज्यिक मामलों में स्थिति संवरेगी. कार्यगति में तेजी आएगी. भावनात्मकता जुड़ाव बढ़ाएंगे. साहस पराक्रम से सफलता पाएंगे. संपर्क और सहकार ढ़ेगा. बड़प्पन बनाए रखेंगे.

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libra horoscope
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वाणिज्यिक विषयों में रुचि लेंगे. सामाजिक प्रयास बेहतर बने रहेंगे. कामकाजी मुलाकातों को बढ़ावा मिलेगा. पहल पराक्रम दिखाएंगे. चर्चा संवाद में सक्रियता बनाए रखेंगे. बंधुओं से करीबी बढ़ेगी. यात्रा हो सकती है. आलस्य का त्याग करें. व्यर्थ चर्चाओं से बचें. अनुभव और योग्यता का लाभ मिलेगा. वाणिज्यिक मामलों में स्थिति संवरेगी. कार्यगति में तेजी आएगी. भावनात्मकता जुड़ाव बढ़ाएंगे. साहस पराक्रम से सफलता पाएंगे. संपर्क और सहकार ढ़ेगा. बड़प्पन बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्य़क्षेत्र में प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. परिणाम औसत से अच्छा रहेगा. योजना के अनुरूप आगे बढ़ेंगे. कार्यविस्तार पर जोर रहेगा. प्रयास बेहतर रहेंगे. पेशेवरों से वादा पूरा करेंगे. भेंटवार्ताएं सफल रहेंगी.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ का प्रतिशत संवरेगा. महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करेंगे. तेजी के प्रयास बनाए रखेंगे. सहकारी एवं आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने पर जोर रहेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. शुभ सूचनाएं मिलेंगी.

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प्रेम मैत्री- करीबी जनों का समर्थन उत्साहित रखेगा. भेंटवार्ता पर फोकस रखेंगे. संबंधियों के साथ सुखकर समय बिताएंगे. अतिथि का आदर सत्कार करेंगे. भावनात्मकता बल पाएगी. रिश्तों में सहजता संतुलन रखेंगे. उत्सव में शामिल होंगे. सबको साथ ले़कर आगे बढ़ेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- परस्पर सहयोग बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. संपर्क संचार बेहतर होगा. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा.

आज का उपाय: महिषासुर मर्दिनी देवी मां कात्यायनी की पूजा वंदना करें. दुर्गासप्तशती का पाठ करें. पहल बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 6, 7 और 9

शुभ रंग : ओपल कलर

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