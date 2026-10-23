Rashifal 24 October 2026: कल का दिन 8 राशियों के लिए खास, पैसा कमाने के मिलेंगे नए मौके! पढ़ें राशिफल

मेष - बजट पर नियंत्रण बढ़ाए रखने पर जोर दें. विदेश से जुडे कारोबार को गति देंगे. रिश्ते निभाने में आगे होंगे. न्यायिक गतिविधियों में कोशिश बढ़ाएंगे. रिश्तेदारों संपर्क बेहतर बनाए रहेंगे. कार्यकारी मामले लंबित रहेंगे. विनम्रता बनाए रहेंगे. लेनदेन पर ध्यान देंगे. कामकाजी विषयों में धैर्य बढ़ाएं. यात्रा की संभावना रहेगी. लक्ष्यों को साधेंगे. समन्वय का प्रयास रहेगा. अधिकारीवर्ग सहयोगी होगा. कामकाज सामान्य रहेगा. जोखिम लेने से बचें. अहंकार में न आएं.

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करियर में लाभ सामान्य होगा. आय की स्थिति साधारण रहेगी. निवेश बढ़ाएंगे. विदेश के कार्यों में रुचि रखेंगे. पेपरवर्क में सजग रहें. बड़प्पन से काम लें.



शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: रस्ट कलर

कल का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. पहल से बचें.

वृष - कार्य व्यापार में जिम्मेदारों से भेंट संवाद बढ़ाए रहेंगे. पेशेवर कार्यों को गति देंगे. अनुबंधों में उत्साह दिखाएंगे. लेनदेन में सकारात्मकता बनी रहेगी. भेंट में सहज संकोच दूर होगा. पद प्रभाव बेहतर बना रहेगा. मित्र मददगार रहेंगे. प्रबंधन में प्रभाव बढ़ाएंगे. प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. बहुमुखी प्रतिभा संवरेगी. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आत्मविश्वास ऊंचा बना रहेगा. आर्थिक अनुकूलता में वृद्धि होगी. जिम्मेदार वर्ग सहयोगी रहेगा. लोगों का भरोसा जीतेंगे. अवसरों को भुनाएंगे.

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कार्यक्षेत्र में वांछित उपलब्धियों को हासिल करेंगे. लेनदेन में संकोच दूर होगा. विविध कार्यों में गति आएगी. कार्यविस्तार के प्रयास बल पाएंगे. लाभ एंव संवार बनाए रहेंगे.

शुभ अंक: 6 और 8

शुभ रंग: चांदी समान

कल का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. तेजी बनाए रखें.

मिथुन - प्रबंधन और व्यवस्था का ध्यान रखेंगे. विविध प्रयासों में तेजी आएगी. बड़ों का समर्थन पाएंगे. सबसे बनाकर रखेंगे. लक्ष्य साधने पर जोर होेगा. कार्यों में सक्रियता लाएंगे. शासन प्रशासन के पक्ष को बेहतर बनाए रखेंगे. साथियों के प्रति सहकार का भाव बनाए रहेंगे. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. रचनात्मक सोच रहेगी. सफलता का परचम बुलंद रहेगा. बड़ों का साथ समर्थन बना रहेगा. श्रेष्ठ एवं नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. विभिन्न कार्यों को समर्थन मिलेगा. पहल पराक्रम बनाए रखेंगे.

उद्योग व्यापार के मामले संवारेंगे. विविध विषयों में प्रतिभा प्रदर्शन संवार पाएगा. भेंट संवाद में सक्रियता बढ़ाएंगे. करियर व्यवसाय में तेजी रहेगीं. सूझबूझ से काम लेंगे. आर्थिक अवसरों को बढ़ावा मिलेगा.

शुभ अंक: 5, 6 और 8

शुभ रंग: हल्का नीला

कल का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तेल और तिलहन का दान व प्रयोग बढ़ाएं. व्यवहार सरल बनाए रखें.

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कर्क - लाभ प्रतिशत संवारेंगे. क्षमता से अधिक करने पर जोर होगा. भाग्य बल संवार पाएगा. कार्यक्षेत्र में शुभ सूचनाएं मिलेंगी. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. लाभ के अवसर बढ़ेंगे. विविध परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी. योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. आर्थिक पक्ष बेहतर होगा. आस्था में वृद्धि होगी. आपसी सलाह से आगे बढ़ेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. नियम बनाए रखेंगे. जनकार्यों से जु़डेंगे. धार्मिक स्थल की यात्रा करेंगे. हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे. स्वास्थ्य संवार पर रहेगा.



नपातुला जोखिम उठाएंगे. सबका सहयोग बनाए रहेंगे. सहकारिता व सूझबूझ बढ़ााएंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे. परिस्थितियां सकारात्मक होंगी. स्मार्टनेस बढ़ेगी.

शुभ अंक: 2, 6 और 8

शुभ रंग: वाटर ब्लू

कल का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. पुण्यकार्य बढ़ाएं.



सिंह - करियर व्यापार में सावधानी से आगे बढ़ते रहें. लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखें. अधिक भार उठाने से बचें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. सूझबूझ और सहकार बनाए रखें. सामंजस्यता बढ़ाने का प्रयास रहेगा. अपनों के साथ तालमेल बनाए रखें. सबके प्रति क्षमाभाव रखें. अनुबंधो में सजग रहेंगे. मितभाषी बने रहें. संपर्क संवाद में विवेक व बड़प्पन से काम लेंगे. महत्वपूर्ण संवाद आगे बढ़ाएंगे. सफलता प्रतिशत पूर्ववत् बना रहेगा. परिजन मदद को तत्पर रहेंगे. लापरवाही से बचें.

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व्यवस्था के अनुरूप सहज गति बनाए रहेंगे. कार्ययोजनाएं सामान्य रहेंगी. कार्यक्षेत्र में अपेक्षाओं को पूरा करने का दबाव रहेगा. विभिन्न विषयों में विनम्रता रखें.

शुभ अंक: 1 और 5

शुभ रंग: बैंगनी

कल का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. सजग रहें.

कन्या - आत्मविश्वास से कार्य करेंगे. टीम वर्क को बल मिलेगा. योजनाओं गति देंगे. अनुबंधों को आगे बढ़ाएंगे. साझीदारी में सकारात्मक बनी रहेगी. पेशेवर प्रभावपूर्ण प्रदर्शन बनाए रखेंगे. सहकारी संबंधों में तालमेल बनाकर आगे बढ़ेंगे. सहकार की भावना पर जोर रहेगा. धैर्य से आगे बढेंगे. खुशियों को साझा करेंगे. व्यक्तिगत संपर्क में उत्साहित रहेंगे. मित्रों सहकर्मियों में विश्वास रखेंगे. प्रबंधकीय कार्य आगे बढ़ाएंगे. लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा. कारोबारी संबंध संवार पर बने रहेंगे.

करियर अपेक्षित रहेगा. व्यापार में उचित प्रस्ताव पाएंगे. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएंगे. विविध पेशेवर मामलों में गति आएगी. योजनानुसार कार्य करेंगे. लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा. आर्थिक फैसले पक्ष में बनेंगे. .

शुभ अंक: 5, 6 और 8

शुभ रंग: समुद्री

कल का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. जिद छोड़ें.

तुला - कार्यक्षमता अपेक्षित बनी रहेगी. विरोधियों की संख्या में वृद्धि हो सकती है. विविध मामले लंबित बने रह सकते हैं. अतिउत्साह व दिखावे से बचें. समता सामंजस्य से आगे बढें. जोखिमपूर्ण कार्य न करें. समय प्रबंधन पर ध्यान देंगे. परिश्रम से स्थिति मजबूत बनाए रखेंगे. कामकाजी मामलों में समन्वय बनाए रखेंगे. नौकरीपेशा अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. समय प्रबंधन को बेहतर बनाए रखेंगे. सेवाक्षेत्र के लोगों में आत्मविश्वास बढ़ेगा. बैंकिग लोन आदि कार्यों में रुचि बढ़ेगी.

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लेनदेन में सजगता बनाए रहेंगे. सहकर्मियों का समर्थन रहेगा. व्यापार में स्पष्टता बढ़ाएं. प्रयासों में गंभीरता बनाए रखें. श्रम व सहकार पर बल बनाए रहें. समकक्षों का साथ रहेगा. आर्थिक लेनदेन में उतावली से बचें.

शुभ अंक: 6 और 8

शुभ रंग: आसमानी

कल का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तेल और तिलहन का दान व प्रयोग बढ़ाएं. भ्रम से बचें.

वृश्चिक - लेनदेन में स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में तेजी रखेंगे. विविध परिणाम पक्ष में बनाए रखेंगे. भावनात्मक मजबूती का परिचय देंगे. पेशेवरों की सक्रियता बढ़ी रहेगी. मित्र संबंधों में मिठास बनी रहेगी. आर्थिक संतुलन बल पाएगा. अनुभवियों का साथ समर्थन पाएंगे. वरिष्ठों की आज्ञापालन बनाए रखेंगे. शक्षण प्रशिक्षण पर जोर रहेगा. विविध विषयों को आगे बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. परिवार सहयोगी होगा. विपक्षियों पर दबाव बनाए रहेंगे. कार्य ऊर्जा बेहतर बनी रहेगी.

उत्साह और अनुशासन से कार्य करेंगे. साहस पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा. सभी श्रेणी के लोग प्रसन्न बने रहेंगे. व्यक्तिगत उपलब्धियों पर फोकस रखेंगे. सहकर्मियों का सहयोग रहेगा. वित्तीय कार्यों में पहल रखेंगे. साख सम्मान बढ़त पाएगा. जोखिम लेने का भाव रहेगा. प्रतिस्पर्धा में रुचि बढ़ाएंगे. विविध परिणाम पक्ष में बनेंगे. जिम्मेदारों का सानिध्य रखेंगे. मनोबल रहेगा.



शुभ अंक: 6, 8 और 9

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शुभ रंग: गेंहुंआ

कल का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. स्पष्टता बढ़ाएं.

धनु - घर परिवार से सामंजस्य और निजी मामलों में रुचि बढ़ाएंगे. अतिसंवेदनशीलता से बचें. भवन व वाहन की खरीदी पर कर सकते हैं. स्वार्थ की भावना से बचें. रक्त संबंधियों को आदर दें. पेशेवर प्रयासों को बल मिलेगा. आर्थिक गतिविधियों में तेजी रहेगी. समकक्ष वर्ग सहयोगी रहेगा. संकीर्णता को त्यागें. बड़प्पन से काम लें. बड़ों का सम्मान बनाए रखें. विनम्रता से काम लें. पारिवारिक संबंधों में संवेदनशीलता बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन में मनोबल बढ़ेगा.

कामकाज में मजबूती का लाभ लेंगे. सकारात्मकता के साथ आवश्यक कार्यों पर फोकस बढ़ाए रहेंगे. विविध लक्ष्यों को पूरा करेंगे. कामकाजी व्यवस्था को बल देंगे. प्रबंधन बल पाएगा.

शुभ अंक: 3, 6 और 8

शुभ रंग: पीतांबरी

कल का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. बड़ा सोचें.

मकर - भेंटवार्ता और संवाद में सक्रियता दिखाएंगे. साहसिक फैसले लेंगे. पहल पराक्रम से कार्य करेंगे. सामाजिकता पर फोकस बढ़ाएंगे. विविध आयोजनों से जुड़ेंगे. संस्कार एवं सभ्यता को बल देंगे. संपर्क संवाद और संचार का क्षेत्र बड़ा होगा. समकक्षों से तालमेल रखेंगे. करीबियों से भाईचारा बढ़ाएंगे. साख और सम्मान बढ़ेगा. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. स्वजनों से भेंट मुलाकात होगी. निजी प्रयास पक्ष में बनेंगे. वाणिज्यिक संवाद में सभी प्रभावित होंगे. सबसे मिलकर चलेंगे.

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कामकाज प्रभावपूर्ण बना रहेगा. पेशेवर परिस्थितियों का लाभ उठाएंगे. कार्यशैली प्रभावी रहेेगी. विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे. विभिन्न कार्यों में सक्रियता रहेगी. सहकार पर जोर रहेगा.



शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: श्याम

कल का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तेल और तिलहन का दान व प्रयोग बढ़ाएं. समता भाव रखें.

कुंभ - कुल परिवार के मामलों में उत्साह रखेंगे. निजी मामलों में सूझबूझ से काम लेंगे. मेहमानों का आदर सत्कार बनाए रखेंगे. विनम्रता व विवेक बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. सरलता सहजता बढ़ेगी. रक्तसंबंध सुखद रहेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ा रहेगा. आत्मविश्वास से पक्ष रखेंगे. घरेलु सुख सुविधाओं में वृद्धि पर बल रहेगा. परिवार में सबको साथ लेकर चलेंगे. भेंट चर्चा में इच्छित सफलता पाएंगे. वित्त प्रबंधन को बल मिलेगा.

कार्ययोजनाएं आगे बढ़ाने में सफल होंगे साहस पराक्रम और सक्रियता रखेंगे. आपसी सहकार बढ़ाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. करियर संवार पाएगा. व्यापार बढ़त पर रहेगा. व्यावसायिक लेनदेन में तेजी रखेंगे. विविध मामलों में प्रभाव बनाए रहेंगे. बचत पर जोर होगा. अनावश्यक भेंटवार्ता से दूर रहेंगे. बैंकिंग में सक्रियता रखेंगे. पैतृक गतिविधियां बल पाएंगी.

शुभ अंक: 6 और 8

शुभ रंग: नीलम समान

कल का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तेल और तिलहन का दान व प्रयोग बढ़ाएं. मन बड़ा रखें.



मीन - आधुनिक गतिविधियों में रुचि लेंगे. पेशेवर मामले संवारेंगे. अनोखे अंदाज से कार्य करने की सोच रहेगी. भावनात्मकता बल पाएगी. रचनात्मक गतिविधियों में रुचि दिखाएंगे. करियर व्यापार के प्रति समर्पित सवेदनशीलता बनाए रहेंगे. अपनों में सुख बढ़ेगा. करीबियों को सरप्राइज दे सकते हैं. योजनानुसार के कार्य करेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. सृजन कार्यों को बल मिलेगा. व्यक्तिगत मामलों में पर नियंत्रण रखेंगे. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. संबंधियों से भेंट बढ़ाएंगे.

व्यक्तिगत मामलों में नियंत्रण बनाए रखेंगे. पेशेवर तेजी से काम लेंगे. महत्वपूर्ण सूचनाओं की प्राप्ति होगी. यात्रा संभव है. लक्ष्य पाने में तेज रहेंगे. लाभ बेहतर बना रहेगा. आर्थिक निर्णय लेंगे. संसाधन बढ़ाने पर बल बना रहेगा. आर्थिक मामलों धैर्य दिखाएंगे. दीर्घकालिक योजनाएं रखेंगे. प्रयास गति लेंगे. सबका साथ और सहयोग पाएंगे.

शुभ अंक: 3, 6 और 8

शुभ रंग: पीतवर्ण

कल का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. बड़ा सोचें.



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