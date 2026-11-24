मिथुन

ऐट आफ स्वार्ड्स

आज का दिन आप के लिए मानसिक पक्ष को मजबूत बनाने और उचित दिशा में कदम बढ़ाने पर जोर देने वाला है. बंधनमुक्त होने की कोशिशों को बढ़ाएं. उलझनों से निकलकर लक्ष्य की ओर सहजता से कदम बढ़ाएं. सकारात्मक नजरिया और बड़ी सोच से कारोबार आसानी होगी. संबंध मजबूत बनाने का प्रयास रहेगा. लक्ष्य की ओर बढ़त बनाए रखें.

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वातावरण पर नियंत्रण बनाए रखेंगे. नियमों की समझ का लाभ उठाएं. महत्वपूर्ण मामलों को सूझबूझ से आगे बढ़ाएं. सभी से संबंध मधुर बनाए रखें. व्यर्थ बातों और अफवाहों में नहीं आएं. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. अपनों के लिए क्षमता से अधिक करेंगे. नए लोगों दूरी रखें. करीबियों के साथ समय बिताएं. संबंधों में पहल से बचें.

स्वास्थ्य: अनुशासन से कार्य करें. स्वास्थ्य की स्थिति साधारण रहेगी. सेहत से समझौता न करें.

आर्थिक स्थिति: जिम्मेदारी बनाए रखें. इच्छित विषयों को आगे बढ़ाएं. वित्त पक्ष मिलाजुला रहेगा.

रिश्ते: घर के लोगों से भेंट बढ़ाएं. सीख सलाह से आगे बढ़ें. विपक्षियों के प्रति सजगता बनाए रहें.

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