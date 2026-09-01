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Mithun Tarot Rashifal 1 September 2026: मान सम्मान में वृद्धि होगी, सभी की मदद का भाव रखेंगे

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 1 September 2026: आसपास का वातावरण अनुकूल रहेगा. संवेदनशीलता बनाए रखेंगे. अपनों के लिए सहजता बनी रहेगी. लोगों का समर्थन बना रहेगा. मान सम्मान में वृद्धि होगी. सभी की मदद का भाव रखेंगे. कारोबारी सक्रियता बढ़ाएंगे.

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gemini horoscope
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मिथुन
नाइन ऑफ पेंटाकल्स
आज का दिन आप के लिए आर्थिक मामलों में अपेक्षित स्थिति बनाए रखने वाला है. व्यवसाय में सकारात्मकता बढ़ेगी. आत्मविश्वास से निर्णय लेंगे. सकारात्मक फैसलों से सभी प्रभावित होंगे. प्रभावशाली लोगों से संपर्क बढ़ाएंगे. दोस्तों से भेंट होगी. महत्वपूर्ण चर्चाओं में प्रमुखता से शामिल होंगे. खानपान पर ध्यान दें. व्यक्तित्व आकर्षक बना रहेगा.

वित्तीय लाभ बढ़त बनाए रखेंगे. कारोबारी मामलों में तेजगति रखंेगे. नए अंदाज में कार्य करने की सोच रहेगी. आसपास का वातावरण अनुकूल रहेगा. संवेदनशीलता बनाए रखेंगे. अपनों के लिए सहजता बनी रहेगी. लोगों का समर्थन बना रहेगा. मान सम्मान में वृद्धि होगी. सभी की मदद का भाव रखेंगे. कारोबारी सक्रियता बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य: सेहत संबंधी दोष दूर होंगे. जांच सकारात्मक बनी रहेगी. खानपान आकर्षक रहेगा.

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सावधानियों को बनाए रखें, स्वास्थ्य जांच कराएं
रोग दोष दूर होंगे, ऊर्जा उत्साह बनाए रखेंगे
निजी प्रदर्शन उम्दा बना रहेगा, प्रतियोगिता में बेहतर रहेंगे
शारीरिक रोग दोष दूर होंगे, दिनचर्या सुधरेगी
आवेश से बचें, स्वास्थ्य व खानपान के प्रति जागरुक रहें

आर्थिक स्थिति: कारोबार में तेजी लाएंगे. लेनदेन में सक्रियता आएगी. आय वृद्धि में सफल होंगे.

रिश्ते: आपसी सहयोग से आगे बढ़ेंगे. सुख का वातावरण बनाए रखेंगे. मेहमानों का आना होगा.

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