आज 21 अक्टूबर 2026 मिथुन राशिफल: प्रेम संबंध मजबूत होंगे, सेहत में सुधार होगा

भाग्य की प्रबलता से सुखद और स्मरणीय पल बनेंगे. कामकाज सकारात्मक रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. उच्च शिक्षा पर जोर रहेगा. कार्य कुशलता बढ़ेगी. कामकाज पर फोकस बढ़ाएंगे. श्रेष्ठ प्रयासों से सभी प्रभावित होंगे. लाभ में वृद्धि रहेगी. विभिन्न योजनाएं को आगे बढ़ाएंगे. इच्छित सूचनाओं की प्राप्ति होगी. सभी को जोड़ने में कामयाब होंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. आस्था और अध्यात्म को बल मिलेगा. धर्म कार्यों में शामिल होंगे.

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नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे. सबका सहयोग और समर्थन रहेगा. विरोधियों को पीछे हटाएंगे. कामकाजी गतिविधियां प्रभावशाली रहेंगी. कारोबारी विस्तार पर ध्यान देंगे. साहस दिखाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक कार्यों में संवार बढ़ेगी. सफलता का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. संपर्क संवाद बेहतर रहेगा. आय के नए स्रोत निर्मित होंगे. बचत पर जोर बनाए रखेंगे. व्यर्थ आशंकाएं दूर होंगी.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंध मजबूत होंगे. करीबियों में स्नेह और विश्वास बढ़ेगा. घर में अनुकूलन रहेगा. मन की बात कह पाएंगे. सूचनाएं साझा करेंगे. मित्रता घनिष्ठ होगी. पारिवारिक स्थिति संवरेगी. बात मजबूती से कह पाएंगे. सभी प्रसन्न रहेंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. रिश्तों को बल देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास ऊंचा होगा. सुखद वातावरण का निर्माण करेंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य सुधार होगा. वाणी व्यवहार संवरेगा.

आज का उपाय: भगवान विनायक श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. धर्म कार्य करें.

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शुभ अंक : 3, 5 और 6

शुभ रंग : हरा

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