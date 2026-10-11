आज 11 अक्टूबर 2026 मिथुन राशिफल: मेहनत लाएगी रंग, करियर में मिलेगी कामयाबी

कला कौशल पर जोर होगा. उूर्जा उत्साह से भरे रहेंगे. प्रतिस्पर्धा और भेंटवार्ता में स्पष्ट रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में सक्रियता दिखाएंगे. सुलह सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. सभी क्षेत्रों में सकारात्मक प्रदर्शन करेंगे. करियर व्यापार में सफलता पाएंगे. शुभ समाचार प्राप्त होंगे. तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास करगे. महत्वपूर्ण मामले बनेंगे. रचनात्मकता बनाए रहेंगे. सूझबूझ में वृद्धि होगी. विविध परिणाम पाएंगे. करियर कारोबार संवार पाएगा. परस्पर सहयोग से कार्य करेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कामकाज में निरंतरता रखेंगे. पेशेवर प्रदर्शन में आगे रहेंगे. करियर व्यापार में लाभ बढ़ेगा. पेशेवर दोस्तों से भेंट होगी. तेजी का भाव रहेगा. कार्य प्रदर्शन संवरेगा. विविध प्रयास गति पाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक वाणिज्यिक लाभ संवरेगा. योजनाओं में रुचि दिखाएंगे. लेनदेन का पक्ष मजबूत बना रहेगा. अवसरों को भुनाने पर जोर होगा. कार्यव्यवस्था में सुधार लाएंगे. स्मार्ट तरीकों को बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- करीबियों के साथ सुख से रहेंगे. सूचनाएं साझा करेंगे. हर्ष आनंद के अवसर बनेंगे. सभी की भावनाओं का आदर करेंगे. अपनों से दिल की बात साझा करेंगे. निजी मामलों में संवदेनशील रहेंगे. भावनात्मक रूप से मजबूत बनेंगे. स्वयं पर नियंत्रण रखेंगे. व्यक्ति विशेष से लगाव बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासित रहेंगे. व्यक्तित्व संवार पाएगा.आज्ञा अनुपालन रखेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. मनोबल ऊंचा होगा.

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आज का उपाय: देवी मां के बाल स्वरूप शैलपुत्री की पूजा वंदना करें. नवरात्र की विधिवत् घट स्थापना करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. भगवान भास्कर को अर्घ्यं दें. अनुपालन बढ़ाएं.



शुभ अंक : 1, 2, 4 और 5

शुभ रंग : अंजीर समान

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