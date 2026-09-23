Career Rashifal 23 September 2026 (करियर राशिफल): मिथुन राशि वाले करियर में जोखिम उठाने से बचें, जानें अपनी राशि का हाल

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए करियर और कारोबार में तेजी के संकेत हैं. नेतृत्व करने का भाव बना रहेगा और अनुभवी लोगों का साथ मिलेगा. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देने में सफलता मिल सकती है. कामकाज में तेजी बनाए रखने पर जोर रहेगा.

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वृष राशि

वृष राशि वालों के लिए कार्य और व्यापार उम्मीद से बेहतर रह सकते हैं. लंबित योजनाओं में सक्रियता आएगी. नीति और नियमों का पालन करते हुए बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे. बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे. अधिकारियों और सहयोगियों का साथ मिल सकता है.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए करियर और व्यापार सामान्य रहने के संकेत हैं. जोखिम उठाने से बचना बेहतर रहेगा. अपनी क्षमता दिखाने में जल्दबाजी न करें. नीतिगत मामलों में स्पष्टता के साथ आगे बढ़ें. किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा.

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए समय सकारात्मक संकेत दे रहा है. साथियों के साथ मतभेद कम होंगे और टीमवर्क बेहतर बनाने पर जोर रहेगा. साझेदारी के कारोबार में साहस और पराक्रम बढ़ेगा. भूमि और भवन से जुड़ी योजनाओं को गति मिल सकती है. करियर और कारोबार में लाभ बढ़ने के संकेत हैं.

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सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों को पेशेवर संबंधों पर फोकस बनाए रखना होगा. करियर और कारोबार में मेहनत बढ़ाने की जरूरत रहेगी. अलग-अलग प्रयासों से प्रदर्शन बेहतर करने की कोशिश करेंगे. समकक्ष लोगों का सहयोग मिलेगा और जरूरी कामों में गति आएगी.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए कार्यक्षेत्र में परिस्थितियां सकारात्मक रह सकती हैं. कलाकौशल के दम पर उचित जगह बनाने में सफल होंगे. उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं. वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और महत्वपूर्ण प्रयासों को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा.

तुला राशि

तुला राशि के जातकों का व्यापार उम्मीद के मुताबिक रह सकता है. योजनाओं पर अमल बढ़ेगा और प्रबंधन से जुड़े मामलों पर ध्यान रहेगा. वाणिज्यिक मामलों को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे. कामकाज में स्वार्थ और संकीर्ण सोच से बचना जरूरी होगा.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के पेशेवरों के लिए सफलता के संकेत हैं. जीत का प्रतिशत अच्छा रह सकता है. अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और कार्यव्यवस्था बेहतर बनाए रखने में सफलता मिलेगी. जरूरी कामों में सूझबूझ के साथ आगे बढ़ेंगे.

धनु राशि

धनु राशि के जातक महत्वपूर्ण लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं. कारोबार में प्रभाव का स्तर बना रहेगा और सफलता की संभावनाएं मजबूत रहेंगी. महत्वपूर्ण कामों में तेजी दिखाएंगे. व्यक्तिगत संबंधों का भी कामकाज में लाभ मिल सकता है.

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मकर राशि

मकर राशि वालों के कार्य और व्यापार में सुधार के संकेत हैं. करियर में उचित जगह बनाने में सफलता मिलेगी. योजनाओं को सही तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे. साख में वृद्धि होगी और लोगों का सहयोग मिलेगा. विभिन्न कार्यों को तेजी से पूरा करने का प्रयास रहेगा.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों को कारोबार का नियमित रूटीन बनाए रखना चाहिए. लेनदेन से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान दें. लोभ या प्रलोभन में आने से बचें. कामों में जल्दबाजी न करें. करियर से जुड़े मामलों में अतिरिक्त सावधानी रखें और व्यापार में स्पष्टता बनाए रखें.

मीन राशि

मीन राशि के जातक कामकाज में उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे. पेशेवर लोगों का भरोसा जीतने में सफलता मिल सकती है. अनुकूलता का स्तर अच्छा रहेगा. लेनदेन से जुड़े मामलों में प्रभावी रहेंगे. लक्ष्यों को हासिल करने पर फोकस रहेगा और प्रतिस्पर्धा की भावना बनी रहेगी.

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