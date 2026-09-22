Career Rashifal 22 September 2026 (करियर राशिफल): वृश्चिक राशि वालों को करियर में नई संभावनाएं मिलेंगी, जानें अपनी राशि का हाल

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए कार्यक्षेत्र में दिन बेहतर रह सकता है. व्यापार को संवारने के साथ प्रबंधन से जुड़े कामों में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे. अधिकारियों का समर्थन मिलेगा और विभिन्न कार्यों में लाभ की स्थिति बनेगी. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा और कार्यक्षेत्र के अलग-अलग क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास सफल रहेगा.

और पढ़ें

वृष राशि

वृष राशि के जातक कारोबारी प्रयासों में तेजी लाएंगे. अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण बनाए रखेंगे और काम में नियम-कायदे तथा निरंतरता पर जोर देंगे. महत्वपूर्ण लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे. नए विषयों और काम से जुड़े मामलों में सभी का सहयोग मिल सकता है.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों को कार्यक्षेत्र में सलाह-मशविरा बनाए रखना चाहिए. अपरिचित लोगों से दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा. भावुकता में फैसला लेने के बजाय विवेक से काम लेना जरूरी होगा. विरोधी सक्रिय रह सकते हैं. हालांकि कामकाज में सहजता बनी रहेगी. नियमित गति से आगे बढ़ने पर काम बेहतर तरीके से पूरे किए जा सकते हैं.

कर्क राशि

कर्क राशि के लिए सामूहिक कार्यों में सफलता के संकेत हैं. साथ मिलकर काम करने की भावना मजबूत होगी और साझा प्रयासों से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं. पेशेवर मामलों में मजबूती बनी रहेगी. कामकाज में सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास उपलब्धियों में बदल सकता है.

Advertisement

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए वाणिज्यिक पक्ष सामान्य रह सकता है. पेशेवर रवैया मजबूत करने की जरूरत होगी. उधार के लेनदेन से बचना बेहतर रहेगा. अनुभवी लोगों की सीख और सलाह को अपनाने से काम में मदद मिल सकती है. नौकरी में प्रदर्शन बेहतर रहेगा, जबकि कारोबार में परिणाम मिलेजुले रह सकते हैं.

कन्या राशि

कन्या राशि वाले अपनी प्रतिभा और प्रशिक्षण को बढ़ाने पर ध्यान देंगे. लक्ष्य पर फोकस बना रहेगा और लाभ का प्रतिशत बेहतर हो सकता है. प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलने के संकेत हैं. लेनदेन से जुड़े मामलों में पहल बढ़ेगी. इससे कामकाज से जुड़े मामलों में आत्मविश्वास मजबूत होगा.

तुला राशि

तुला राशि के पेशेवर प्रयास सहज रहेंगे. कार्यक्षेत्र में सतर्कता बढ़ाने के साथ लक्ष्यों को हासिल करने पर ध्यान देना होगा. कामकाज में प्रभावी बने रहेंगे. उद्योग से जुड़े मामलों में सहजता रहेगी और कारोबार का पक्ष सकारात्मक बना रह सकता है.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों की कामकाजी गतिविधियां बेहतर रहेंगी. पेशेवर संबंधों का लाभ उठाने के अवसर मिल सकते हैं. प्रयासों में तेजी आएगी और करियर में नई संभावनाएं बढ़ेंगी. टीम प्रबंधन पर ध्यान देंगे. योजनाओं को आगे बढ़ाने में गति मिलेगी और कामकाज में सक्रियता बनी रहेगी.

धनु राशि

धनु राशि के कारोबारी प्रयासों में बढ़त देखने को मिल सकती है. व्यापार से जुड़ी गतिविधियां सकारात्मक रहेंगी. कारोबार को विस्तार देने में सफलता मिल सकती है. पैतृक कार्यों को भी संवारने का मौका मिलेगा. आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं और निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने पर ध्यान बना रहेगा.

Advertisement

मकर राशि

मकर राशि वाले कलात्मक कार्यों पर ध्यान देंगे. आर्थिक स्थिति बेहतर रहने की संभावना है और अवसरों में वृद्धि हो सकती है. अलग-अलग प्रयासों को मजबूती मिलेगी. लक्ष्य पर नजर बनाए रखेंगे और महत्वपूर्ण कार्यों में गति आएगी. कारोबार में भी बढ़त बनी रह सकती है.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों को काम में ढिलाई से बचना होगा. लक्ष्यों को तय समय पर पूरा करने की कोशिश करें. कार्यक्षेत्र में सतर्कता बनाए रखना जरूरी होगा. लेनदेन से जुड़े मामलों में सावधानी से आगे बढ़ें. करियर और कारोबार सामान्य रह सकते हैं. नियमितता और निरंतरता बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा.

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए वाणिज्यिक लाभ और प्रभाव में वृद्धि के संकेत हैं. प्रतिभा का प्रदर्शन बेहतर रहेगा. परीक्षा और प्रतिस्पर्धा से जुड़े मामलों में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. कारोबारी पक्ष को मजबूत करने के साथ विभिन्न गतिविधियों में सुधार की स्थिति बनेगी.

---- समाप्त ----