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Makar Tarot Rashifal 31 October 2026: उधार से बचे, खर्च को अनदेखा न करें

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 31 October 2026: कामकाज साधारण रहेगा.  खानपान पर अंकुश रखेंगे.  मौसमी सावधानियों को अनदेखा न करें.  कामकाजी मामलों में व्यर्थ दखल से बचें

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capricorn horoscope
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मकर
द हियरोफैंट
आज का दिन आप के लिए नैतिक बातों का समर्थन बनाए रखने और पद की  गरिमा पर जोर देने वाला है.  बड़ों की सलाह से चलें.  व्यवस्था पर ध्यान दें.  व्यावसायिक प्रयासों को बेहतर बनाए रखेंगे.  बगैर तैयारी के कार्य न करें.  अनावश्यक उलझन बढ़ सकती है.  ठगों से दूर रहें.  विरोधी की सक्रियता सामना करना पड़ सकता है.  व्यवस्था बनाए रखें. 


सतर्कता से आगे बढ़ें.  करीबियों का समर्थन बनाए रखें.  वर्तमान पर फोकस बनाए रखें.  गरिमा गोपनीयता पर बल बना रहेगा.  व्यर्थ बातों को बढ़ावा न दें.  बयानबाजी व अफवाह पर प्रतिक्रिया से बचें.  कामकाज साधारण रहेगा.  खानपान पर अंकुश रखेंगे.  मौसमी सावधानियों को अनदेखा न करें.  कामकाजी मामलों में व्यर्थ दखल से बचें. 

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सजगता बढ़ाएं.  दैनिक अनुशासन बढ़ाएं.  रुटीन पर ध्यान दें. 
आर्थिक स्थिति: वित्तीय कार्यों  में नीतिगत फैसले लें.  उधार से बचे.  खर्च को अनदेखा न करें. 
रिश्ते: रिश्तों को सम्मान करें.  घर वाले खुशी बनाए रखेंगे.  कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं. 

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अपने दायित्वों को पूरा करेंगे, लक्ष्य पर नजर बनाए रखेंगे
व्यर्थ बातों में समय देने से बचेंगे, सबको जोड़े रखने का प्रयास होगा
भेंट संवाद पर फोकस रहेगा, जोखिम उठाने की सोच होगी
अधिकारी मददगार बने रहेंगे, प्रबंध कार्य गति पाएंगे
दबाव से बचें, समर्थन बनाए रखेंगे
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