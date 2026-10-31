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Vrishabh Tarot Rashifal 31 October 2026: समर्थन बना रहेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 31 October 2026: आसपास के प्रति संवेदनशीलता बनाए रखेंगे.  अपनों के लिए सहजता बनी रहेगी.  बड़े लोगों का समर्थन बना रहेगा.  मान सम्मान में वृद्धि होगी.

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taurus horoscope
taurus horoscope

वृष  
ऐस ऑफ स्वार्ड्स
आज का दिन आप के लिए सफलता की संभावनाओं को बल देने वाला है.  आत्मविश्वास से कार्य करेंगे.  विविध प्रयासों को बेहतर बनाए रखेंगे.  विभिन्न कार्य व्यापार में तेजी लाएंगे.  उत्सव में प्रमुखता से शामिल होंगे.  व्यक्तित्व संवार पाएगा.  वांछित सफलता बनी रहेगी.  लक्ष्य पाने में आसानी होगी.  प्रभावशाली प्रयासों से राह को सहज बनाए रखेंगे.  करीबियों से भेंट होगी. 

जरूरी चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे.  प्रबंध कार्य में बेहतर बने रहेंगे.  रुटीन से संवार पाएगा.  तेजी से कार्य करने की सोच रहेगी.  नए उद्यम की शुरूआत कर सकते हैंं.  आसपास के प्रति संवेदनशीलता बनाए रखेंगे.  अपनों के लिए सहजता बनी रहेगी.  बड़े लोगों का समर्थन बना रहेगा.  मान सम्मान में वृद्धि होगी.  सभी की मदद का भाव रखेंगे. 

स्वास्थ्य: परिणाम पक्ष में बनेंगे.  ऊर्जा का स्तर अच्छा बना रहेगा.  व्यक्तित्व असरदार रहेगा. 
आर्थिक स्थिति: महत्वपूर्ण कार्य गति लेंगे.  बजट पर नियंत्रण रखेंगे.  आय वृद्धि में सफल होंगे. 
रिश्ते: स्नेह और विश्वास बनाए रखेंगे.  अपनी निजता का पूरा ध्यान रखेंगे.  घर में गेस्ट आएंगे. 

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