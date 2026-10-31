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Kark Tarot Rashifal 31 October 2026: आसपास में अनुकूलन रहेगा, अपनों का ख्याल रखें

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 31 October 2026: अनजान की बातों में नहीं आएं.  अपनों से मतभेद बढ़ाने से बचें.  व्यक्तिगत कार्यां को पूरा करने का प्रयास रखें.  आसपास में अनुकूलन रहेगा.

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cancer horoscope
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कर्क
सेवन ऑफ कप्स

आज का दिन आप के लिए अतिविकल्पों और भ्रमों से बचने का संकेतक ह.  सही के चयन में स्पष्टता बनाए रखें. असमंजस और उलझन बढ़ने की आशंका है.  दोहरी सोच के विचारों में नहीं आएं.  करियर को सही दिशा देने के प्रयासों को बनाए रखें.  परिवार में लोगों की बातों को अनदेखा न करें.  उचित चर्चाओं का सम्मान करें.  चालाक लोगों की बातों से प्रभावित न हों. 

लोभ लालच में आ़ने से बचें.  विभिन्न मामलों में व्यवस्थित ढंग से कार्य करें.  जिद से बचें.  आम सहमति को बढ़ावा दें.  भावनात्मक स्तर पर सहज प्रदर्शन बनाए रहें.  अनजान की बातों में नहीं आएं.  अपनों से मतभेद बढ़ाने से बचें.  व्यक्तिगत कार्यां को पूरा करने का प्रयास रखें.  आसपास में अनुकूलन रहेगा.  अपनों का ख्याल रखें. 

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स्वास्थ्य: मौसमी सावधानी बढ़ाएं.  बदलावों के प्रति सजग रहें.  योग प्राणायाम की नियमितता रखें. 
आर्थिक स्थिति: व्यावसायिक जिम्मेदारों से तालमेल रखें.  सहकार से कार्य करेंगे.  प्रबंध बढ़ाएंगे. 
रिश्ते: सबसे बनाकर चलने का प्रयास रखें.  सबका सम्मान करें.  हड़बड़ी में न आएं. 

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