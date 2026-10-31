scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Dhanu Tarot Rashifal 31 October 2026: खुशी बढ़ाएंगे, रिश्ते संवारेंगे

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 31 October 2026: सूझबूझ और उत्साह से कार्य करेंगे.  सबके साथ मिलकर लक्ष्य पाएंगे.  करियर की राह पर आगे बढ़ने की कोशिश सफल होगी.  

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु
टेन ऑफ कप्स
आज का दिन आप के लिए इच्छाओं को बढ़ावा देने और सकारात्मक बदलावों से मनोबल ऊंचा रखने में सहयोगी है.  करीबियों की खुशी में शामिल होंगे.  नकारात्मक बातें भूलने में मदद मिलेगी.  घर के बड़ों की बातों का सम्मान रखेंगे.  व्यावसायिक लाभ का प्रयास बनाए रखेंगे.  महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल होंगे.  वातावरण प्रभावपूर्ण बनाए रखेंगे.  परंपरागत विषयों पर फोकस रहेगा. 

जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे.  वादा वचन बनाए रखेंगे.  लेनदेन में स्पष्टता बनाए रहेंगे.  व्यर्थ की बातों को अनदेखा करेंगे.  अफवाहों में नहीं आएंगे.  सूझबूझ और उत्साह से कार्य करेंगे.  सबके साथ मिलकर लक्ष्य पाएंगे.  करियर की राह पर आगे बढ़ने की कोशिश सफल होगी.  सूचनाओं के बेहतर इस्तेमाल में आगे बने रहेंगे.  सुखद यादें बनेंगी. 

स्वास्थ्य: सेहत के प्रति गंभीर रहेंगे.  उर्जा बेहतर रहेंगी.  व्यर्थ बातों को अनदेखा करेंगे. 
आर्थिक स्थिति:योजनाओं को बढ़ावा मिलेगा.  कारोबार में सक्रियता लाएंगे.  मानसम्मान बढ़ेगा. 
रिश्ते: घरवालों की खुशी बढ़ाएंगे.  रिश्ते संवारेंगे.  दोस्तों से मधुर संबंध बनाए रखेंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

सम्मान बनाए रखें, जिद में नहीं आएं
अवरोधों में कम होंगे, सेहत में तेज सुधार होगा
अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे, संबधों को मजबूत बनाएंगे
सबका भरोसा जीतेंगे, सहकार बढ़ाएंगे
आसपास में अनुकूलन रहेगा, अपनों का ख्याल रखें
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Vrishchik Tarot Rashifal 31 October 2026: सम्मान बनाए रखें, जिद में नहीं आएं |
    Tula Tarot Rashifal 31 October 2026: अवरोधों में कम होंगे, सेहत में तेज सुधार होगा |
    Kanya Tarot Rashifal 31 October 2026: अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे, संबधों को मजबूत बनाएंगे |
    Singh Tarot Rashifal 31 October 2026: सबका भरोसा जीतेंगे, सहकार बढ़ाएंगे |
    'आतंकवाद को बढ़ावा देना पड़ेगा भारी', G-20 में जयशंकर की दो टूक |
    Kark Tarot Rashifal 31 October 2026: आसपास में अनुकूलन रहेगा, अपनों का ख्याल रखें |
    Mithun Tarot Rashifal 31 October 2026: सेहत में सुधार आएगा,  व्यक्त्त्वि पर ध्यान देंगे |
    Vrishabh Tarot Rashifal 31 October 2026: समर्थन बना रहेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी |
    Mesh Tarot Rashifal 31 October 2026: संबंधों में सरलता रखेंगे,  दोस्तों को समय दें |
    Career Rashifal 31 October 2026 (करियर राशिफल): वृष राशि वालों के करियर में आएगी तेजी, जानें 12 राशियों का हाल
    Advertisement