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Vrishchik Tarot Rashifal 31 October 2026: सम्मान बनाए रखें, जिद में नहीं आएं

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 31 October 2026: सजगता से सभी मामले साधेंगे.  संवेदनशीलता बनाए रखें.  नजदीकी वातावरण पर नजर बनाए रखें.  कार्यों  में अतिरिक्त सतर्कता बढ़ाएं.

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scorpio horoscope
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वृश्चिक
द स्टार
आज का दिन आप के लिए विवेकपूर्ण फैसले लेने पर जोर देने वाा है.  गरिमापूर्ण व्यवहार बनाए रखेंगे.  लापरवाही में लाभ प्रतिशत प्रभावित हो सकता है.  जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करें.  अधिकारों की रक्षा का ध्यान रखें. प्रभावशाली लोगों की नजर में बने रहेंगे.  वित्तीय मामलों को बेहतर बनाए रखने पर जोर होगा.  रुके कार्यां में सहजता दिखाएं. 

संतुलित ढंग से कार्य करेंगे.  लोगों के साथ चर्चा में सावधानी बनाए रखेंगे.  चर्चा संवाद में सावधानी बढ़ाएंगे.  व्यर्थ समय नष्ट न करें.  नकारात्मक लोगों से बचने की कोशिश बनाए रखेंगे.  सजगता से सभी मामले साधेंगे.  संवेदनशीलता बनाए रखें.  नजदीकी वातावरण पर नजर बनाए रखें.  कार्यों  में अतिरिक्त सतर्कता बढ़ाएं.  संयमित बने रहें. 

स्वास्थ्य: मौसमी सावधानियां बनाए रखें.  वादविवाद टालें.  शारीरिक जांच समय पर कराएं. 
आर्थिक स्थिति: खर्च पर नियंत्रण रखें.  कारोबार प्रभावित रह सकता है.  जरूरी खरीदी कर सकते हैं. 
रिश्ते: आपसी सहमति से आगे बढ़ें.  संबंधों में निजता का सम्मान बनाए रखें.  जिद में नहीं आएं. 

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