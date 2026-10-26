Makar Tarot Rashifal 26 October 2026: दबाव से बचें, समर्थन बनाए रखेंगे

मकर

फाइव आफ वांड्स

आज का दिन आप के लिए वादविवाद की स्थिति को टालने और कलात्मक विषयों में सहमति से आगे बढ़ने का पर जोर देने का संकेतक है. वं निजी मामलों में उलझन बनी रह सकती है. परिस्थतियां मिश्रित रहेंगी. सभी से सामंजस्य बिठाए रखें. कार्य व्यवस्था में सहजता बढ़ाएं. विविध गतिविधियों में रुचि बढ़ाएं. बड़ों की आज्ञा रखें. सहकारिता पर जोर बढ़ाएं.

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घर के लोग मददगार बने रहेंगे. सृजनात्मक कामों में बेहतर बने रहेंगे. अनुभवियों से तालमेल रखेंगे. संतुलित गति से आगे बढ़ें. संकीर्णता का त्याग करें. व्यावसायिक लाभ सामान्य बने रहेंगे. व्यर्थ बातों और अफवाहों पर ध्यान न दें. प्रबंध कार्यों में सजगता बढ़ाएं. योजनाओं में स्पष्टता रखें. परस्पर भरोसा बनाए रखें. जरूरी खरीदी बढ़ाएंगे.



स्वास्थ्य: संकेतों को नजरअंदाज न करें. नियमित जांच बनाए रखें. आत्मविश्वास से भरे रहें.

आर्थिक स्थिति: अवसरों को भुनाएं. जिम्मेदारों की बात सुनें. लोगों से तालमेल में सहज रहें.

रिश्ते: घर में समय दें. अपनों पर फोकस रखें. भावनात्मक दबाव से बचें. समर्थन बनाए रखेंगे.



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