scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Makar Tarot Rashifal 26 October 2026: दबाव से बचें, समर्थन बनाए रखेंगे

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 26 October 2026: व्यावसायिक लाभ सामान्य बने रहेंगे.  व्यर्थ बातों और अफवाहों पर ध्यान न दें.  प्रबंध कार्यों  में सजगता बढ़ाएं.  योजनाओं में स्पष्टता रखें.  

Advertisement
X
capricorn horoscope
capricorn horoscope

मकर
फाइव आफ वांड्स  
आज का दिन आप के लिए वादविवाद की स्थिति को टालने और कलात्मक विषयों में सहमति से आगे बढ़ने का पर जोर देने का संकेतक है.  वं निजी मामलों में उलझन बनी रह सकती है.  परिस्थतियां मिश्रित रहेंगी.  सभी से सामंजस्य बिठाए रखें.  कार्य व्यवस्था में सहजता बढ़ाएं.  विविध गतिविधियों में रुचि बढ़ाएं.  बड़ों की आज्ञा रखें.  सहकारिता पर जोर बढ़ाएं. 

घर के लोग मददगार बने रहेंगे.  सृजनात्मक कामों में बेहतर बने रहेंगे.  अनुभवियों से तालमेल रखेंगे.  संतुलित गति से आगे बढ़ें.  संकीर्णता का त्याग करें.  व्यावसायिक लाभ सामान्य बने रहेंगे.  व्यर्थ बातों और अफवाहों पर ध्यान न दें.  प्रबंध कार्यों  में सजगता बढ़ाएं.  योजनाओं में स्पष्टता रखें.  परस्पर भरोसा बनाए रखें.  जरूरी खरीदी बढ़ाएंगे. 


स्वास्थ्य: संकेतों को नजरअंदाज न करें.  नियमित जांच बनाए रखें.  आत्मविश्वास से भरे रहें. 
आर्थिक स्थिति: अवसरों को भुनाएं.  जिम्मेदारों की बात सुनें.  लोगों से तालमेल में सहज रहें. 
रिश्ते: घर में समय दें. अपनों पर फोकस रखें.  भावनात्मक दबाव से बचें.  समर्थन बनाए रखेंगे. 
 

सम्बंधित ख़बरें

करियर में मिलेगी तरक्की, आर्थिक लाभ बढ़ने के संकेत
नियंत्रण बढ़ा रहेगा,  तर्क तथ्य पर जोर देंगे
लक्ष्य होंगे पूरे, कामकाजी फैसलों में दिखेगा गजब का उत्साह
शारीरिक असजताएं दूर होंगी, आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे
व्यक्तित्व आकर्षक रहेेगा, दिनचर्या संतुलित रखेंगे
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Makar Tarot Rashifal 26 October 2026: दबाव से बचें, समर्थन बनाए रखेंगे |
    Dhanu Tarot Rashifal 26 October 2026: मदद बढ़ाएंगे, मेहमान आएंगे |
    Vrishchik Tarot Rashifal 26 October 2026: स्वास्थ्य साधारण रहेगा, खानपान का ध्यान रखें |
    Tula Tarot Rashifal 26 October 2026: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, अवरोध दूर होंगे |
    Kanya Tarot Rashifal 26 October 2026: रुटीन बना रहेगा, नियमों का ध्यान रखें |
    Singh Tarot Rashifal 26 October 2026: मदद की भावना बनी रहेगी , परिवार में समय देंगे |
    Kark Tarot Rashifal 26 October 2026: प्रदर्शन में प्रभावी रहेंगे, पद का लाभ मिलेगा |
    Mithun Tarot Rashifal 26 October 2026: विश्वास बनाए रखेंगे, दोस्त साथ निभाएंगे |
    Vrishabh Tarot Rashifal 26 October 2026:  जांच बनाए रखें, वार्ता में स्पष्टता बढ़ाएं |
    Mesh Tarot Rashifal 26 October 2026: लाभ में वृद्धि होगी,  योजनाओं पर फोकस बढ़ेगा
    Advertisement