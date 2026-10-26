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Dhanu Tarot Rashifal 26 October 2026: मदद बढ़ाएंगे, मेहमान आएंगे

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 26 October 2026: शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी.  सभी क्षेत्रों में अच्छा कर दिखाने का भाव रहेगा.  सबसे तालमेल रहेगा.  कला कौशल को बढ़ावा मिलेगा. 

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sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु
किंग ऑफ कप्स  
आज का दिन आप के लिए भावनात्मक पक्ष को बल देने वाला है.  कार्यशैली प्रभावपूर्ण बनी रहेगी.  व्यक्तित्व असरदार रहेगा.  कार्य व्यापार में सकारात्मक स्थिति बनाए रहेंगे.  संवेदनशील विषयों में सहज रहेंगे.  व्यवहार में संतुलन रखेंगे.  शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी.  सभी क्षेत्रों में अच्छा कर दिखाने का भाव रहेगा.  सबसे तालमेल रहेगा.  कला कौशल को बढ़ावा मिलेगा. 

घर में आनंद का वातावरण रहेगा.  कलात्मकता को बढ़ावा मिलेगा.  आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा.  लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे.  कामकाजी योजनाएं असरदार रहेंगी.  तेजगति से कार्यों  को पूरा करेंगे.  मेलजोल में बेहतर रहेंगे.  व्यापार व्यवसाय के प्रयास बनेंगे.  विविध मामलों में प्रभावी रहेंगे.  विपक्ष के लोग दबाव अनुभव करेंगे. 


स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी .  खानपान संवार पाएगा.  व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे.  रोग दोष दूर होंगे. 
आर्थिक स्थिति: लाभ संवारेंगे.  उचित सलाह का लाभ उठाएंगे.  नीति नियमों का पालन बनाए रखेंगे. 
रिश्ते: दोस्तों का समर्थन रहेगा.  करीबी सहयोग बनाए रखेंगे.  साथी मदद बढ़ाएंगे.  मेहमान आएंगे. 

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