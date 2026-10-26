Kark Tarot Rashifal 26 October 2026: प्रदर्शन में प्रभावी रहेंगे, पद का लाभ मिलेगा

कर्क

सेवन ऑफ वांड्स

आज का दिन आप के लिए रणनीतिक तैयारी का लाभ उठाने में सहयोगी है. कारोबार में सकारात्मक स्थिति बनाए रखेंगे. विरोधियों को परास्त करने में सफल होंगे. व्यावसायिक मामलों में अच्छी स्थति का लाभ उठाएंगे. कार्यक्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. तेज गति से बढ़ेंगे. योजनाओं में निरंतरता बनाए रखेंगे. निजी विषयों में शुभता बनी रहेगी.

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पद और प्रतिष्ठा बढ़त पर बनाए रखेंगे. अन्य के दबाव में नहीं आएंगे. प्रयास पक्ष में बनेंगे. बहस में नहीं आएंगे. सूझबूझ से कार्य करेंगे. प्रतिभाशाली लोगों से मुलाकात बढ़ाएंगे. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. सहकार की भावना बढ़ाएंगे. अतिथि का स्वागत सत्कार करेंगे. सामंजस्य से सबको जोड़े रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

स्वास्थ्य: खानपान संतुलित बना रहेगा. दिनचर्या नियमित रहेगी. स्वास्थ्य संबंधी गतिरोध दूर होंगे.

आर्थिक स्थिति: महत्व के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. प्रदर्शन में प्रभावी रहेंगे. पद का लाभ मिलेगा.

रिश्ते: करीबी मदद करेंगे. घर में अनुकूलन बढ़ेगा. आसपास सुख का वातावरण रहेगा.

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