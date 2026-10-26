Tula Tarot Rashifal 26 October 2026: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, अवरोध दूर होंगे

तुला

ऐस आफ वांड्स

आज का दिन आप के लिए आत्मविश्वास से महत्वपूर्ण मामलों को उचित दिशा देने में सहयाोगी है. पेशेवर सकारात्मक प्रदर्शन से प्रभाव बनाए रखेंगे. करीबियों से तालमेल रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. वाणी व्यवहार में आकर्षक रहेंगे. सबको जोड़े रखने में कामयाब होंगे. आत्मविश्वास से कार्य करते रहेंगे. नेतृत्व सम्हालने के मौके बनेंगे. साहस बढ़ा रहेगा.

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विविध परिणाम अनुकूल बनेंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे. समझौतों को गति मिलेगी. दिनचर्या व्यवस्थित रखेंगे. अपनी बात को मजबूती से आगे बढ़ा पाएंगे. उपलब्धियां बनी रहेगी. उचित प्रस्ताव पाएंगे. जरूरी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे. सक्रियता व संपर्क को बल मिलेगा. महत्वपूर्ण मामले हित में रहेंगे. उमंग उत्साह से आगे बढ़ेंगे.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. अवरोध दूर होंगे. सहजता बनाए रखेंगे. योग व्यायाम बढ़ाएंगे.

आर्थिक स्थिति: व्यावसायिक प्रयास संवारेंगे. कार्यों पर नियंत्रण में बढ़ाएंगे. परिणाम पक्ष में बनेंगे.

रिश्ते: घरवालों में सामंजस्य रहेगा. भावनात्मक पक्ष को बल मिलेगा. करीबियों का भरोसा बढ़ेगा.

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