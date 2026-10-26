Mithun Tarot Rashifal 26 October 2026: विश्वास बनाए रखेंगे, दोस्त साथ निभाएंगे

मिथुन
जस्टिस
आज का दिन आप के लिए सकारात्मक प्रयासों के बेहतर परिणाम बनाए रखने में सहयोगी है. वातावरण पक्ष में बनाए रखेंगे. योजनाओं को गति देने में सफल होंगे. प्रभावशाली लोगों को जोड़े रखेंगे. कारोबारी लक्ष्यों को हासिल करने में सहज रहेंगे. वक्त पर कार्य पूरे करने का प्रयास बनाए रखें. कामकाज में अपेक्षित परिणाम पाएंगे.
लंबित कार्यों को गति देंगे. कला कौशल के प्रयास बेहतर बनाए रखेंगे. जरूरी चर्चाएं प्रभावपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाएंगे. प्रबंध बेहतर बनाए रखने का भाव रहेगा. व्यवस्था संबंधी मामलों योजनानुरूप प्रदर्शन रखेंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. लक्ष्य पूरे करेंगे. विभिन्न मोर्चे पर उन्नत स्थिति बनी रहेगी. सहयोगियों से तालमेल बढ़ेगा.
स्वास्थ्य: सक्रियता बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. उत्साह रखेंगे. दिनचर्या संतुलित रहेगी.
आर्थिक स्थिति: लाभ बढ़त पर रहेगा. नए अवसर बढ़ेंगे. सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ेंगे.
रिश्ते: विश्वास बनाए रखेंगे. दोस्त साथ निभाएंगे. भेंट व चर्चा में सहजता बनाए रखेंगे.