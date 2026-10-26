scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Vrishchik Tarot Rashifal 26 October 2026: स्वास्थ्य साधारण रहेगा, खानपान का ध्यान रखें

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 26 October 2026: आर्थिक प्रलोभन और दिखावे में नहीं आएं.  खर्च पर अंकुश बनाए रखें.  लक्ष्य के लिए प्रयासरत बने रहें.  लाभ का प्रतिशत सामान्य रहेगा.  

Advertisement
X
scorpio horoscope
scorpio horoscope

वृश्चिक  
सिक्स आफ स्वार्ड्स  
आज का दिन आप के लिए अनुभव का लाभ लेने और हालात को बदलने के प्रयास बनाए रखने में सहयोगी है.  काम में सहजता बनाए रखेंगे.  चुनौतियों का सामना करेंगे.  कला कौशल से परिणाम संवरेंगे.  लक्ष्य की ओर व्यवस्थित गति से बढ़ते रहेंगे.  परंपरागत विचार और स्मरणों से जुड़ाव बढ़ा सकते हैं.  नियमों का पालन करें.  लापरवाही न दिखाएं.  सहयोग बनाए रहें. 

आर्थिक प्रलोभन और दिखावे में नहीं आएं.  खर्च पर अंकुश बनाए रखें.  लक्ष्य के लिए प्रयासरत बने रहें.  लाभ का प्रतिशत सामान्य रहेगा.  लेनदेन के मामलों में सक्रियता आएगी.  विपक्षियों से सावधानी बनाए रहंे.  विभिन्न खतरों से सजग रहें.  कार्यों  में सूझबूझ रखें.  प्रयासों में हड़बड़ी न दिखाएं.  विविध अवरोध बने रह सकते हैं. 

स्वास्थ्य: दिनचर्या संयमित रखें.  स्वास्थ्य साधारण रहेगा.  खानपान का ध्यान रखें. 
आर्थिक स्थिति: व्यवस्था में बदलाव लाएंगे.  आर्थिक व्यवहार सजग रहेगा.  जिम्मेदारी निभाएं. 
रिश्ते: वातावरण सामान्य रहेगा.  रिश्तों में संवेदनशीलता बढ़ाएं.  आलोचना से बचें. 

सम्बंधित ख़बरें

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, अवरोध दूर होंगे
रुटीन बना रहेगा, नियमों का ध्यान रखें
मदद की भावना बनी रहेगी , परिवार में समय देंगे
प्रदर्शन में प्रभावी रहेंगे, पद का लाभ मिलेगा
विश्वास बनाए रखेंगे, दोस्त साथ निभाएंगे
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Tula Tarot Rashifal 26 October 2026: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, अवरोध दूर होंगे |
    Kanya Tarot Rashifal 26 October 2026: रुटीन बना रहेगा, नियमों का ध्यान रखें |
    Singh Tarot Rashifal 26 October 2026: मदद की भावना बनी रहेगी , परिवार में समय देंगे |
    Kark Tarot Rashifal 26 October 2026: प्रदर्शन में प्रभावी रहेंगे, पद का लाभ मिलेगा |
    Mithun Tarot Rashifal 26 October 2026: विश्वास बनाए रखेंगे, दोस्त साथ निभाएंगे |
    Vrishabh Tarot Rashifal 26 October 2026:  जांच बनाए रखें, वार्ता में स्पष्टता बढ़ाएं |
    Mesh Tarot Rashifal 26 October 2026: लाभ में वृद्धि होगी,  योजनाओं पर फोकस बढ़ेगा |
    Career Rashifal 26 October 2026 (करियर राशिफल): वृषभ राशि वालों का आर्थिक लाभ मिला-जुला रहेगा, जानें अपनी राशि का हाल |
    Aaj ka Love Rashifal 26 October 2026: मिथुन राशि के प्रेम संबंधों में शुभता बनी रहेगी, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Arthik Rashifal 26 अक्टूबर 2026: मकर राशि वाले वित्तीय मामलों में लापरवाही से बचें, जानें अपनी राशि का हाल
    Advertisement