Kanya Tarot Rashifal 26 October 2026: रुटीन बना रहेगा, नियमों का ध्यान रखें

कन्या

नाइन आफ वांड्स

आज का दिन आप के लिए उलझन की स्थिति से बचने के लिए एक सिरे से कार्य आगे बढ़ाने पर देने का संकेतक है. काम में सहजता बनाए रखें. जरूरी कार्यों को लेकर अतिरिक्त दबाव का अनुभव न करें. जल्दबाजी से बचें. घरवालों की बातों को अनदेखा न करें. परंपराओं का पालन बनाए रखें. व्यर्थ बातों से बचाव बनाए रखें. कामकाज सहज रहेगा. दिनचर्या पर ध्यान दें.

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खानपान पर बल बनाए रखें. योजनाओं को गति देने की कोशिश रहेगी. व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दें. असहज परिणामों से प्रभावित होने से बचें. चर्चा में सजग रहें. अपने काम से काम रखें. व्यवहार में सुधार लाएं. विविध प्रयासों में परिस्थिति का उचित आंकलन अवश्य कर लें. आत्मसंयम बढ़ाएं. परस्पर सामंजस्य से कार्य करें.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है. खानपान का ध्यान रखें. व्यक्तित्व साधारण रहेगा.

आर्थिक स्थिति: व्यावसायिक कार्यों में स्पष्टता बढ़ाएं. रुटीन बना रहेगा. नियमों का ध्यान रखें.

रिश्ते: घर आए का स्वागत करें. करीबी सहयोगी होंगे. लोगों के साथ सहज चर्चाएं बढ़ाएं.

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