Makar Tarot Rashifal 10 August 2026: वरिष्ठों की सीख सलाह का सम्मान करें, योजनाओं में नियमों से चलें

मकर

seven of swords

आज का दिन आप के लिए कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त सतर्क्रता बरतने और सुरक्षा इंतजामों को मजबूत बनाए रखने पर जोर देने वाला है. विरोधी की सक्रियता से कार्य प्रभावित हो सकते हैं. कामकाजी परिस्थितियां सामान्य रहेंगी. समय पर करने का दबाव बना रह सकता है. चोरों व उठाईगिरों से सावधानी रखें. साथियों से सामंजस्य बनाए रखें.

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रुटीन कार्यों को आगे बढ़ाएं. कामकाज में उलझाव रह सकता है. आवश्यक विषयों में गतिशीलता रखें. नकारात्मक बातों से बचें. धूर्तों से सतर्कता बढ़ाएं. आसपास का वातावरण सामान्य रहेगा. लोगों से सतर्कता से संबंध बनाएं. विपक्ष के लोग सक्रियता दिखाएंगे. वरिष्ठों की सीख सलाह का सम्मान करें. योजनाओं में नियमों से चलें.

स्वास्थ्य: व्यवहार में उतावली न दिखाएं. स्वास्थ्य साधारण रहेगा.

आर्थिक स्थिति: पेशेवर सहयोग बनाए रखेंगे. व्यापार पर फोकस बढ़ाएंगे. विपक्षियों से सावधान रहेंगे.

रिश्ते: घर वालों की सुनें. सबसे बनाकर चलें. जरूरी बात कहने में संकोच बना रहेगा.

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