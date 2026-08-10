scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Tula Tarot Rashifal 10 August 2026: कारोबार मजबूत बनाएंगे, चर्चा में उत्साह रखेंगे

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 10 August 2026: घर में सहजता रहेगी. विविध गतिविधियों में प्रभावी रहेंगे. अपनी भूमिका बखूबी निभाएंगे. जीवनशैली आकर्षक रहेगा. बेहतर कर दिखाने का भाव रहेगा. अन्य के दबाव में नहीं आएंगे. साहसिक फैसले लेंगे.

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

तुला
nine of cups
आज का दिन आप के लिए मनोकामनाओं के पूरा होने की खुशी को अपनों से बांटने और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को गति देने में सहयोगी है. लोगों को सहयोग बनाए रखेंगे. अनुकूल वातावरण का लाभ उठाएंगे. करीबियों के साथ सुखद पल बांटेंगे. रचनात्मक नजरिया बनाए रखेंगे. भावनात्मक मामलों मे सुखद स्थिति रहेगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

लोगों का समर्थन मिलेगा. शुभ सूचनाओं में वृद्धि बनी रहेगी. परिचितों का समर्थन प्राप्त होगा. व्यवस्था पर ध्यान बनाए रखेंगे. घर में सहजता रहेगी. विविध गतिविधियों में प्रभावी रहेंगे. अपनी भूमिका बखूबी निभाएंगे. जीवनशैली आकर्षक रहेगा. बेहतर कर दिखाने का भाव रहेगा. अन्य के दबाव में नहीं आएंगे. साहसिक फैसले लेंगे.

स्वास्थ्य: दिनचर्या संतुलित बनाए रखेंगे. शारीरिक स्थिति बेहतर रहेगी. स्वास्थ्यलाभ बढ़ेगा.

सम्बंधित ख़बरें

परिचय का लाभ उठाएंगे, विभिन्न मामलों में पहल रखेंगे
लाभ में वृद्धि होगी, चर्चा संवाद में प्रमुखता से हिस्सा लेंगे
जिद और जल्दबाजी न दिखाएं, व्यवस्थित निवेश के अवसरों पर ध्यान दें
संबंधों में सुधार आएगा, व्यापार में शुभता बनाए रखेंगे
अपनों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, आत्मविश्वास व ऊर्जा बनाए रहेंगे

आर्थिक स्थिति: व्यावसायिक प्रयासों में तेजी आएगी. कारोबार मजबूत बनाएंगे. चर्चा में उत्साह रखेंगे.

रिश्ते: घरवालों से सामंजस्य बढ़ेगा. मेहमान का सत्कार करेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Tula Tarot Rashifal 10 August 2026: कारोबार मजबूत बनाएंगे, चर्चा में उत्साह रखेंगे |
    Kanya Tarot Rashifal 10 August 2026: परिचय का लाभ उठाएंगे, विभिन्न मामलों में पहल रखेंगे |
    Singh Tarot Rashifal 10 August 2026: लाभ में वृद्धि होगी, चर्चा संवाद में प्रमुखता से हिस्सा लेंगे |
    Kark Tarot Rashifal 10 August 2026: जिद और जल्दबाजी न दिखाएं, व्यवस्थित निवेश के अवसरों पर ध्यान दें |
    Mithun Tarot Rashifal 10 August 2026: संबंधों में सुधार आएगा, व्यापार में शुभता बनाए रखेंगे |
    भारतीय छात्र ने गला घोंटकर की गर्लफ्रेंड की हत्या, अमेरिका से भाग जर्मनी, एयरपोर्ट पर पुलिस ने पकड़ा |
    Vrishabh Tarot Rashifal 10 August 2026: अपनों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, आत्मविश्वास व ऊर्जा बनाए रहेंगे |
    Mesh Tarot Rashifal 10 August 2026: निजी मामले पक्ष में बनेंगे, कार्यक्षेत्र में बेहतर स्थिति बनाए रखेंगे |
    Career Rashifal 10 August 2026 (करियर राशिफल): सिंह राशि वाले पेशेवर प्रभावी बने रहेंगे, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Aaj ka Love Rashifal 10 August 2026: वृष राशि वाले वाणी व्यवहार बेहतर रखें, जानें अन्य राशियों का हाल
    Advertisement