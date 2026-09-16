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आज 16 सितंबर 2026 मिथुन राशिफल: सेवाक्षेत्र में अच्छा करेंगे, न करें ये एक गलती

Aaj ka Mithun Rashifal 16 September 2026, Gemini Horoscope Today: सहयोगियों की सलाह सुनेंगे. तार्किकता पर जोर रखेंगे. चर्चा संवाद में धैर्य दिखाएंगे. प्रियजनों की अनदेखी से बचें. संबंधों में सहज होंगे.

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gemini horoscope
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करियर कारोबार में मेहनत से राह बनेगी. परिश्रम से परिणाम को संवारेंगे. कला कौशल एवं पेशेवरता बढ़ाएंगे. पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. सूझबूझ व धैर्य से राह बनाएंगे. विरोधियों की कूटनीति से बचेंगे. निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. धोखेबाजी के शिकार हो सकते है. विवेक विनम्रता बनाए रहें. परिश्रम से परिणाम बनेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. नए लोगों पर भरोसा न करें. प्रतिक्रिया में तार्किकता रखें. कामकाज में फोकस बढाएं. जिद में न आएं.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर मामलों संतुलित स्थिति बनाए रखेंगे. आर्थिक गतिविधियों में सजगता पर जोर देंगे. कार्यक्षेत्र में विरोधियों की सक्रियता बढ़ेगी. करियर कारोबार में रुटीन व अनुशासन पर बल दें. सेवाक्षेत्र में अच्छा करेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लेनदेन में सावधान रहें. व्यवहार में सतर्कता बढ़ाएंगे. लाभ का प्रतिशत पूर्ववत् बना रहेगा. लेनदेन में स्पष्टता बढाएंगे. नीतिगत मामलों में अतार्किक बातों से बचें. खर्च बढ़ा हुआ रहेगा.

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प्रेम मैत्री- रिश्तों में प्रभावी रहेंगे. समन्वय से काम लेंगे. अपनों की अनदेखी न करें. वाणी व्यवहार में स्पष्टता रखें. समकक्षों का सहयोग पाएंगे. सहयोगियों की सलाह सुनेंगे. तार्किकता पर जोर रखेंगे. चर्चा संवाद में धैर्य दिखाएंगे. प्रियजनों की अनदेखी से बचें. संबंधों में सहज होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- शारीरिक संकेतों पर ध्यान देंगे. रोग दोष उभर सकते हैं. जिम्मेदारियों को पूरा करें. मनोबल बना रहेगा. योग प्राणायाम बढ़ाएं.

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आज का उपाय: विघ्नहर्ता भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. मोदक मिष्ठान्न चढ़ाएं. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरे रंग की वस्तुएं दान करें. अफवाह से बचें.

शुभ अंक : 5, 7 और 8

शुभ रंग : लाइट ग्रीन

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