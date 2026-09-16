आज 16 सितंबर 2026 वृष राशिफल: लाभ बढ़ाने में सफल रहेंगे, सबका साथ सहयोग बना रहेगा

टीम का साथ आत्मविश्वास बढ़ाएगा. प्रभावशाली लोगों से तालमेल बनाए रखेंगे. योजनाओं को विस्तार देने में सफल रहंगे. मित्रों से घनिष्ठता बढ़ेगी. करीबियों का सहयोग उत्साहित रखेगा. स्थायित्व को बल मिलेगा. उपलब्धियां हासिल करेंगे. व्यापार सकारात्मक बना रहेगा.योजनाएं को आगे बढ़ाएंगे. इच्छित सूचनाओं की प्राप्ति होगी. धन संपत्ति में सुधार आएगा. महत्वपूर्ण लक्ष्यों को साधेंगे. लाभ बढ़ाने में सफल रहेंगे. आवश्यक मामलों में गति बनाए रखेंगे. दाम्पत्य सुखद रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देंगे. साथियों से संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. सबका साथ सहयोग बना रहेगा. टीम भावना का विकास होगा. अन्य का भरोसा बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- भूमि एवं भवन के मामले पक्ष में बनेंगे. सफलता की संभावना बढ़ेगी. वाणिज्य व्यापार गति लेंगे. आर्थिक मामले प्रभावी रहेंगे. अनुबंधों में सजग रहेंगे. सहकार की भावना रखेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह से संबंध बेहतर बनाएंगे. निजी मामलों को संवारेंगे. मित्रता में मजबूती आएगी. भावनात्मक प्रयासों में सफलता पाएंगे. वाणी व्यवहार संवरेगा. भावनात्मक चर्चाओं में सतर्कता रखेंगे. मन के मामले बेहतर रहेंगे. घर में मधुरता रहेगी. साथीगण प्रसन्न रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- रहन सहन में आकर्षण रहेगा. शारीरिक गतिविधियों व स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे. करीबी मददगार होंगे. भावनात्मक सबल रहेंगे.

आज का उपाय: विघ्नहर्ता भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. मोदक मिष्ठान्न चढ़ाएं. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरे रंग की वस्तुएं दान करें. अनुबंधों को गति दें.

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शुभ अंक : 5, 6, 7 और 8

शुभ रंग : सिल्वर कलर

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