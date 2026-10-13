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आज 13 अक्टूबर 2026 मकर राशिफल: करियर में मिलेगी बड़ी सफलता, धन लाभ के बनेंगे नए अवसर

Aaj ka Makar Rashifal 13 October 2026, Capricorn Horoscope Today: उचित अवसर पर प्रतिक्रिया देंगे. प्रशासन के कार्यों में तेजी आएगी. उद्योग व्यापार में सफलता मिलेगी. शासन प्रशासन के प्रयास बल पाएंगे. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी.

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capricorn horoscope
capricorn horoscope

प्रबंधन के मामले हितकारी होंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. सक्रियता बनाए रहेंगे. कार्य व्यापार में बड़ी उपलब्धि बन सकती है. महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे. विस्तार कार्यों पर बल रखेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. समकक्ष व वरिष्ठ सभी से महत्व पाएंगे. कामकाज में सहजता बनी रहेगी. नए लोगों पर भरोसा नहीं करेंगे. उचित अवसर पर प्रतिक्रिया देंगे. प्रशासन के कार्यों में तेजी आएगी. उद्योग व्यापार में सफलता मिलेगी. शासन प्रशासन के प्रयास बल पाएंगे. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- समकक्ष सहायक होंगे.स्मार्ट वर्किंग बनाए रखेंगे. प्रबंधकीय विषयों को गति मिलेगी. पेशेवर कार्यों में इच्छित सफलता पाएंगे. कला कौशल संवार पर रहेंगे. वाणिज्य व्यापार पर फोकस रहेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ संवारेगा. शुभ प्रस्ताव मिलेंगे. सहकार बनाए रखेंगे.योजनाएं आकार लेंगी. भेंटवार्ता में सफल होंगे. पैतृक मामले पक्ष में रहेंगे. अधिकारी सहयोग बढ़ाएंगे. चर्चा में शामिल होंगे.

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प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह से परस्पर भरोसा बढ़ेगा. भावनात्मकता बनाए रखेंगे. संबंधों में सुधार होगा. निजी विषयों को अनुकूल बनाए रखेंगे. घर के मामलों में धैर्य रखेंगे. मित्रता को बल मिलेगा. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. वरिष्ठ सहयोगी होंगे. मन के रिश्तों को संवारेंगे. संरक्षण का भाव बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व बल पाएगा. अनुशासन बढ़ाएंगे. व्यवस्था का सम्मान करेंगे. स्वास्थ्य संवार पर रहेगा. स्पष्टता और बड़़प्पन रखेंगे. लक्ष्य रखेंगे.

आज का उपाय: देवी मां के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा वंदना करें. तप साधना और जाप बढ़ाएं. व्रत संकल्प बनाए रखें. सहयोग का भाव रखें.

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शुभ अंक : 4, 6, 8 और 9

शुभ रंग : रस्ट कलर

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