scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kark Tarot Rashifal 20 September 2026: घर वाले सहयोग देंगे, अपनों की अनदेखी न करेंगे

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 20 September 2026: विविध प्रयासों में नियमितता और निरंतरता बनाए रखें.  लोगों को जोड़ने की कोशिश करें.  अपनों से भेंटवार्ता बनाए रहें.  रिश्तों में विश्वास से आगे बढ़ें.

Advertisement
X
cancer horoscope
cancer horoscope

कर्क
सिक्स आफ स्वार्ड्स
आज का दिन आप के लिए कार्यों  में निरंतरता बनाए रखने और सूझबूझ से काम लेने पर जोर देन वाला है. अनुभवी लोगों को साथ रखेंगे.  कार्यक्षेत्र में बेहतर स्थिति बनाए रखें.  विविध गतिविध्यिों में दबाव बना रह सकता है. आत्मविश्वास को कमजोर न होने दें.  विविध कार्यों  को समय पर पूरा करें.   आसपास का वातावरण साधारण रहेगा. 

विविध प्रयासों में नियमितता और निरंतरता बनाए रखें.  लोगों को जोड़ने की कोशिश करें.  अपनों से भेंटवार्ता बनाए रहें.  रिश्तों में विश्वास से आगे बढ़ें.  व्यवहार एवं व्यत्वित्व साधारण बना रहेगा.  अपनों की खुशी बढाने पर ध्यान देंगे. सेहत के प्रति सावधानी बनाए रखें.  ठगों की बातों में नहीं आएं.  जिद व अहंकार से बचें. 

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा.  खानपान में सरलता बनाए रखें.  व्यक्तित्व पर ध्यान दें. 
आर्थिक स्थिति: वित्तीय कार्यों  में सावधानी बढ़ाएं.  कारोबारी प्रयासों में सहज प्रदर्शन बनाए रखें. 
रिश्ते: घर वाले सहयोग देंगे.  अपनों की अनदेखी न करेंगे.  मेलजोल बढ़ाने में आगे रहेंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

शुभ सूचनाएं मिलेंगी,  मेलजोल बढ़ाए रखेंगे
बड़प्पन रखें, निजी विषयों में धैर्य से आगे बढ़ें
संबंधों का सम्मान करेंगे, दोस्तों से भेंट होगी
साथी सहयोगी होंगे,  संबंधों में मधुरता रखेंगे
घर में सामंजस्य रहेगा, मेहमान आएंगे
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Kark Tarot Rashifal 20 September 2026: घर वाले सहयोग देंगे, अपनों की अनदेखी न करेंगे |
    Mithun Tarot Rashifal 20 September 2026: शुभ सूचनाएं मिलेंगी,  मेलजोल बढ़ाए रखेंगे |
    Vrishabh Tarot Rashifal 20 September 2026: बड़प्पन रखें, निजी विषयों में धैर्य से आगे बढ़ें |
    Mesh Tarot Rashifal 20 September 2026: संबंधों का सम्मान करेंगे, दोस्तों से भेंट होगी |
    एयर इंडिया के विमान में तकनीकी खराबी का शक, दिल्ली से काठमांडू जा रही फ्लाइट वापस लौटी |
    Career Rashifal 20 September 2026 (करियर राशिफल): कुंभ राशि वाले स्मार्ट वर्किंग अपनाएं, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Aaj ka Love Rashifal 20 September 2026: कुंभ राशि वालों का अच्छा समय बीतेगा, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Arthik Rashifal 20 सितंबर 2026: मीन राशि वालों के सम्मान में वृद्धि होगी, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 20 सितंबर 2026: आज 20 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि |
    'थामा क्यों बनाई?' समय रैना ने नवाजुद्दीन की ली चुटकी, 'सेक्रेड गेम्स' पर भी किया रोस्ट
    Advertisement