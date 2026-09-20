Kark Tarot Rashifal 20 September 2026: घर वाले सहयोग देंगे, अपनों की अनदेखी न करेंगे

कर्क

सिक्स आफ स्वार्ड्स

आज का दिन आप के लिए कार्यों में निरंतरता बनाए रखने और सूझबूझ से काम लेने पर जोर देन वाला है. अनुभवी लोगों को साथ रखेंगे. कार्यक्षेत्र में बेहतर स्थिति बनाए रखें. विविध गतिविध्यिों में दबाव बना रह सकता है. आत्मविश्वास को कमजोर न होने दें. विविध कार्यों को समय पर पूरा करें. आसपास का वातावरण साधारण रहेगा.

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विविध प्रयासों में नियमितता और निरंतरता बनाए रखें. लोगों को जोड़ने की कोशिश करें. अपनों से भेंटवार्ता बनाए रहें. रिश्तों में विश्वास से आगे बढ़ें. व्यवहार एवं व्यत्वित्व साधारण बना रहेगा. अपनों की खुशी बढाने पर ध्यान देंगे. सेहत के प्रति सावधानी बनाए रखें. ठगों की बातों में नहीं आएं. जिद व अहंकार से बचें.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा. खानपान में सरलता बनाए रखें. व्यक्तित्व पर ध्यान दें.

आर्थिक स्थिति: वित्तीय कार्यों में सावधानी बढ़ाएं. कारोबारी प्रयासों में सहज प्रदर्शन बनाए रखें.

रिश्ते: घर वाले सहयोग देंगे. अपनों की अनदेखी न करेंगे. मेलजोल बढ़ाने में आगे रहेंगे.

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