आज 16 अक्टूबर 2026 कर्क राशिफल: उधार का लेनदेन न करें, सेहत का ध्यान रखें

कामकाजी मामलों में अनुभवियों से सलाह रखें. लोभ प्रलोभन से बचेंगे. बजट से चलें. लापरवाही पर अंकुश बढ़ाएं. उधार का लेनदेन न करें. नियम अनुशासन रखें. भेंटवार्ता में नियंत्रण से काम लें. स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहेंगे. योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. समय प्रबंधन बनाए रखेंगे. मेहनत लगन से आगे बढ़ेंगे. सक्रियता बढ़ाएंगे. पेशेवरता और समय प्रबंधन से योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. रिश्ते मजबूत होंगे. समय प्रबंधन व सहनशीलता रखें. कामकाज में सक्रियता दिखाएं.

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नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में मेहनत और लगन से लक्ष्यों को साधेंगे. नियम व तथ्यों पर जोर रखेंगे. स्मार्ट डिले की नीति रखें. कामकाजी प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. सेवाक्षेत्र एवं नौकरी से जुडे़ंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक खर्च व निवेश पर ध्यान दें. बजट बढ़ सकता है. सतर्कता चलने की कोशिश करें. पेशेवर मामलों में गति आएगी. आर्थिक मामलों में स्पष्टता रखें. योजना से चलें.

प्रेम मैत्री- मन की बात कहने में धैर्य रखें. वार्ता में उतावली न दिखाएं. रिश्ते संवार पाएंगे. मन के मामलों को संतुलित रखेंगे. व्यक्तिगत संबंध संवरेंगे. प्रेम प्रसंगों में पहल से बचेंगे. अपनों का सम्मान रखेंगे. धैर्य दिखाएंगे. अन्य की भावनाओं का सम्मान करें.

स्वास्थ्य मनोबल- लापरवाही न दिखाएं. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग रहें. रोग दोष उभर सकते हैं. अतिउत्साह में न आएं. मनोबल बना रहेगा.

आज का उपाय: महिषासुर मर्दिनी देवी मां कात्यायनी की पूजा वंदना करें. दुर्गासप्तशती का पाठ करें. श्रमशीलता रखें.



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शुभ अंक : 2, 7 और 9

शुभ रंग : पर्ल पिंक

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