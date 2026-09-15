scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Mesh Tarot Rashifal 15 September 2026: घर में सुख बढ़ेगा, बड़ों की सुनेंगे

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 15 September 2026: अन्य की बातों को ध्यान से सुनेंगे. व्यावसायिक प्रदर्शन सहज रहेगा. समकक्षों सहयोगियों की मदद से कार्य करेंगे. परिवार के लोग विश्वसनीय बने रहेंगे.

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

मेष  
द एम्परर
आज का दिन आप के लिए सबका साथ और संरक्षण बनाए रखने में सहयोगी है. आसपास की स्थितियां पर उचित नियंत्रण बनाए रखेंगे. औरों की भावनाओं और विचारों का सम्मान करेंगे. पूर्वाग्रह और पक्षपात करने से बचेंगे. धैर्य और विश्वास से आगे बढ़ेंगे. परंपरावादी नजरिए को महत्व देंगे. सजगता और सामंजस्य पर बल होगा. लोगों के लिए आपकी बात को अनदेखा करना कठिन होगा. 

लक्ष्यों को साधने का प्रयास बनाए रखेंगे. कारोबारी मामलों में बहस विवाद से बचेंगे. वाणिज्यिक कार्यों  को पूरा करने पर जोर होगा. अन्य की बातों को ध्यान से सुनेंगे. व्यावसायिक प्रदर्शन सहज रहेगा. समकक्षों सहयोगियों की मदद से कार्य करेंगे. परिवार के लोग विश्वसनीय बने रहेंगे. निजी संबंधों में भरोसा बढ़ा रहेगा. अनुशासन बढ़ेगा. 

स्वास्थ्य: रुटीन बेहतर बनाए रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. खानपान संतुलित बनाए रखेंगे. 
आर्थिक स्थिति: कारोबार में स्पष्ट स्थिति रहेगी. व्यसायिक विषय पक्ष में बनेंगे. वादविवाद में नहीं आएंगे. 
रिश्ते: घर में सुख बढ़ेगा. बड़ों की सुनेंगे. जिम्मेदारों की आज्ञा मानेंगे. रिश्तों में मिठास बनी रहेगी. 
 

सम्बंधित ख़बरें

परिजन विश्वसनीय रहेंगे, चर्चा उचित दिशा में बनाए रखेंगे
संकेतों के प्रति सजग रहेंगे, सक्रियता बनाए रखेंगे
सूचनाओं की प्राप्ति होगी, अधिकारियों का समर्थन पाएंगे
विविध प्रयास सुधार पर रहेंगे, अपनों का साथ समर्थन पाएंगे
कार्ययोजनाएं पक्ष में बनेंगी, अनावश्यक जोखिम न उठाएं
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Career Rashifal 15 September 2026 (करियर राशिफल): धनु राशि वालों को आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Aaj ka Love Rashifal 15 September 2026: सिंह राशि वालों का विश्वास बढ़ेगा, जानें अन्य राशियों का हाल |
    CM विजय के UK दौरे से तमिलनाडु को मिला 12,300 करोड़ का निवेश, हजारों नौकरियों का रास्ता साफ |
    Arthik Rashifal 15 सितंबर 2026: कन्या राशि का बैंकिंग-बचत पर ध्यान रहेगा, जानें अपनी राशि का हाल |
    Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 15 सितंबर 2026: आज 15 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि |
    Aaj ka Rashifal 15 सितंबर 2026: मिथुन राशि वाले खर्चों को कंट्रोल रखें, जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा दिन |
    आज 15 सितंबर 2026 मीन राशिफल: पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, संबंधों का लाभ उठाएं |
    फैक्ट चेक: असली नहीं है अस्पताल से भागते रोबोट का ये वीडियो, लेकिन AI एजेंट वाकई हो सकते हैं ‘बेकाबू’ |
    आज 15 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: जोखिम का भाव बढ़ेगा, विविध मामले पक्ष में रहेंगे |
    आज 15 सितंबर 2026 मकर राशिफल: जिम्मेदारी से बात रखेंगे, रिश्तों में सुख सौख्य रहेगा
    Advertisement