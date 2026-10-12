आज 12 अक्टूबर 2026 मेष राशिफल: मन की बात कहेंगे, प्रेम संबंधों पर जोर रखेंगे

साझीदारी में विश्वास बनाए रखेंगे. उद्योग व्यापार के प्रयासों पर जोर बनाए रखेंगे. जीवनसाथी उम्मीदों पर खरा रहेगा. साझीदार अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में गति बनाए रखेंगे. स्थायित्व को बल मिलेगा. मित्र संबंधों में सफलता मिलेगी. वादे पूरे करेंगे. दाम्पत्य में सुख सौख्य रहेगा. दैहिक संकेतों पर ध्यान देंगे. नियमों की अनदेखी से बचें. व्यवस्था पर बल बना रहेगा. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे. सबका साथ सहयोग प्राप्त होगा.

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नौकरी व्यवसाय- उद्योग व्यापार के कार्यों में गति बनाए रखेंगे. पेशेवर मामले संवार पाएंगे. साझीदारी के प्रदर्शन को बेहतर बनाए रहेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. सहकारिता की कोशिश रहेगी.



धन संपत्ति- वित्तीय लेनदेन में भरोसा बढ़ेगा. अनुबंधों में प्रभावी रहेंगे. लालच प्रलोभन में नहीं आएंगे. सभी का सहयोग पाएंगे. लाभ के प्रयास बढ़ाएंगे. नेतृत्व संवार पर रहेगा. भू-भवन के मामलों पर ध्यान देंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक प्रयास बेहतर रहेंगे. घर में खुशियां रहेंगी. विभिन्न जिम्मेदारियों को पूरा करें. अपनों का साथ सहयोग रहेगा. मन की बात कहेंगे. प्रेम संबंधों पर जोर रखेंगे. रिश्तों में स्नेह विश्वास बढेगा. प्रिय संग सुखद पल बिताएंगे. शुभ सूचना मिल सकती है. करीबियों में तालमेल बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- कार्य लंबित रखने से बचें. सकारात्मकता व सजगता बढ़ाएं. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. साझा मामले गति लेंगे. खानपान में सात्विकता बनाए रखेंगे.

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आज का उपाय: देवी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा वंदना करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. सहकारिता की भावना रखें.

शुभ अंक : 3, 5 और 9

शुभ रंग : चेरी रेड

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