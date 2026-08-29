Kumbh Tarot Rashifal 29 August 2026: भेंट मिल सकती है, रिश्ते मधुर रहेंगे

कुंभ

थ्री ऑफ वांड्स

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आज का दिन आप के लिए विस्तार की योजनाओं को बढ़ावा देने वाला है. अपनों के साथ बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. आत्मविश्वास से कदम बढ़ाएंगे. उपलब्ध अवसरों को पक्ष में बनाए रखेंगे. हर ओर मनोनुकूल परिणाम पाएंगे. कारोबारी भेंट बढेंगी. यात्रा की संभावना है. उचित निर्णय लेने में आगे होंगे. घर के लोगों पर फोकस बनाए रखेंगे.

करीबियों का साथ समर्थन पाएंगे. रिश्तों को मधुरता बनाए रखेंगे. तेजी का प्रयास होगा. वाणी व्यवहार प्रभावपूर्ण बना रहेगा. अपनों के लिए मदद बढ़ाएंगे. संपत्ति के मामले पक्ष में बनेंगे. मूल्यवान भेंट मिल सकती है. नवीन कार्यों की रूपरेखा बनेगी. उचित प्रस्ताव मिलेंगे. साहसिक फैसले ले पाएंगे. संबंधों में सहजता दिखाएंगे.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सुधार बना रहेगा. शारीरिक अवरोध कम होंगे. खाने की आदतें बेहतर होंगी.

आर्थिक स्थिति: पूंजी बढ़ेगी. वित्तीय मामले पक्ष में बनेंगे. कारोबार का बढ़ावा मिलेगा. बचत बनाए रखेंगे.

रिश्ते: सभी सहयोग बढ़ाएंगे. आपसी तालमेल उत्साह बढ़ाएगा. रिश्ते मधुर रहेंगे. घर पर ध्यान देंगे.

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