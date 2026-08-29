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Dhanu Tarot Rashifal 29 August 2026: कामकाजी समझ बढ़ाएंगे, असरदार बने रहेंगे

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 29 August 2026: दोस्तों से तालमेल बनाए रखेंगे. विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. मन के रिश्तों में भरोसा बना रहेगा. अनुशासित ढंग से आगे बढ़ेंगे. दबाव से मुक्त बने रहेंगे.

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sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु
थ्री आफ कप्स

आज का दिन आप के लिए श्रेष्ठ कार्यों व खुशियों को करीबियों से साझा करने में सहयोगी है. सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देंगे. योजनाएं एक दूसरे से बांटेंगे. कलात्मक प्रयासों से सभी प्रभावित रहेंगे. दोस्तों से तालमेल बनाए रखेंगे. विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. मन के रिश्तों में भरोसा बना रहेगा. अनुशासित ढंग से आगे बढ़ेंगे. दबाव से मुक्त बने रहेंगे.

यात्राओं की संभावना बल पाएगी. निर्णय लेने में सहज होंगे. इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो सकती है. शुभ सूचनाएं मिल सकती हैं. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. जरूरी सुविधाओं पर बल देंगे. जिम्मेदारों की सलाह पर अमल बढ़ाएंगे. रिश्तों को अपनाने आगे रहेंगे. कामकाजी समझ बढ़ाएंगे. सहकारिता से व्यापार सम्हालेंगे.

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स्वास्थ्य: सेहत अच्छी बनी रहेगी. स्वास्थ्य के मामले सुधार पाएंगे. सक्रियता बनाए रहेंगे.
आर्थिक स्थिति: कारोबारी अवसरों की अधिकता रहेगी. योजनाएं सफल होंगी. असरदार बने रहेंगे.
रिश्ते: परिवार वालों से दिल की कह पाएंगे. दोस्तों के साथ यात्रा पर जाएंगे. सुखद पल बढ़ेंगे.

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