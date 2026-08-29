scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Tula Tarot Rashifal 29 August 2026: जल्दी में समझौता नहीं करेंगे, दोस्ती को समय देंगे

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 29 August 2026: विभिन्न मामलों में प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रखेंगे. कार्यगति बेहतर रहेगी. उम्मीदों को बनाए रखने की कोशिश होगी. अपना पक्ष स्पष्टता से रखेंगे.

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

तुला
द स्टार

आज का दिन आप के लिए विवेकपूर्ण फैसले लेने और योजनाओं पर अमल बढ़ाने में सहयोगी है. कार्यक्षमता पर भरोसा बढ़ेगा. गरिमा गोपनीयता पर जोर देंगे. आपसी विश्वास बनाए रखें. अन्य से जानकारी साझा करने में जल्दबाजी न दिखाएं. महत्वपूर्ण मामलों को गति देंगे. व्यावसायिक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. कारोबार पर नजर रखेंगे. अधिकारों की रक्षा करेंगे.

विविध मामलों को आगे बढ़ाएंगे. समझौतों को गति दे सकेंगे. घर वालों के सहयोग से सहजता बढ़ेगी. दोस्तों से भेंट बनाए रखेंगे. पेशेवरों के साथ मिलकर कार्य करेंगे. प्रबंध क्षमता का लाभ मिलेगा. विभिन्न मामलों में प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रखेंगे. कार्यगति बेहतर रहेगी. उम्मीदों को बनाए रखने की कोशिश होगी. अपना पक्ष स्पष्टता से रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

आसपास पर नजर बनाए रखें, अतिभरोसे से बचें
सुखद यादें ताजा होंगी, सभी से जुड़ाव बढ़ाएंगे
जल्दबाजी नहीं दिखाएं, आलोचनाओं से बचें
जांच परिणाम संवरेंगे, शुभ वातावरण बना रहेगा
उन्नति के अवसर बढ़ेंगे, सबसे मेलजोल रखेंगे

स्वास्थ्य: सेहत पर फोकस रहेगा. जीवनस्तर संवार पाएगा. असहजताएं दूर होंगी. दिनचर्या संवारेंगे.
आर्थिक स्थिति: कारोबार में जरूरी चर्चा आगे बढ़ाएंगे. लेनदेन पक्ष में बनेंगे. जल्दी में समझौता नहीं करेंगे.
रिश्ते: रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा. घर में खुशियों को बढ़ाएंगे. दोस्त समय देंगे. लोगों को जोड़े रखेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Kanya Tarot Rashifal 29 August 2026: आसपास पर नजर बनाए रखें, अतिभरोसे से बचें |
    Singh Tarot Rashifal 29 August 2026: सुखद यादें ताजा होंगी, सभी से जुड़ाव बढ़ाएंगे |
    Kark Tarot Rashifal 29 August 2026: जल्दबाजी नहीं दिखाएं, आलोचनाओं से बचें |
    Mithun Tarot Rashifal 29 August 2026: जांच परिणाम संवरेंगे, शुभ वातावरण बना रहेगा |
    Vrishabh Tarot Rashifal 29 August 2026: उन्नति के अवसर बढ़ेंगे, सबसे मेलजोल रखेंगे |
    Mesh Tarot Rashifal 29 August 2026: शुभ सूचनाएं होंगी प्राप्त, तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास रहेगा |
    Career Rashifal 29 August 2026 (करियर राशिफल): वृष राशि के व्यापारिक लेन-देन में तेजी आएगी, जानें अपनी राशि का हाल |
    Aaj ka Love Rashifal 29 August 2026: सिंह राशि वाले रिश्तों को समय देंगे, जानें आज क्या कहती है आपकी राशि |
    Arthik Rashifal 29 अगस्त 2026: तुला राशि वालों को आर्थिक लाभ के मौके मिलेंगे, जानें क्या कहती है आपकी राशि |
    How to Get Rid of Ants: बारिश में घर की ये चीजें चींटियों और दीमकों को करती हैं आकर्षित, गंध सूंघते ही खिंची चली आती हैं अंदर
    Advertisement