Kanya Tarot Rashifal 29 August 2026: आसपास पर नजर बनाए रखें, अतिभरोसे से बचें

कन्या

सिक्स आफ पेंटाकल्स

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आज का दिन आप के लिए औरों के सहयोग बनाए रखने वाला है. एक दूसरे की मदद का भाव बना रहेगा. आर्थिक मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतें. बजट की अनदेखी करने की चूक न करें. लक्ष्य की स्पष्टता बनाए रखें. करोबारी मामलों में निरंतरता बनाए रखें. व्यर्थ जानकारियों और आशंकाओं में आने से बचें. आसपास पर नजर बनाए रखें.

लोगों से सहकार बढ़ेगा. नीति नियमों से समझौता न करें. दबाव में कार्य नहीं करें. जिम्मेदारियों को पूरा करने का प्रयास बढ़ाएंगे. भावनात्मक पक्ष संतुलित रखेंगे. पेशेवरों का भरोसा जीतेंगे. विभिन्न कार्यों को संवारें. अनुभव और कौशल का लाभ उठाएं. विविध संकेतों पर नजर बनाए रखें. अन्य की मीठी बातों में आने से बचें.

स्वास्थ्य: खानपान सहज रहेगा. दिनचर्या संतुलित बनाए रखें. असहजताएं बनीं रहेंगी. स्वास्थ्य जांच बढ़ाएं.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक लेनदेन औसत रहेगा. व्यर्थ के वादों व प्रलोभनों में न आएं. अतिभरोसे से बचें.

रिश्ते: धूर्त से दूरी रखें. घरवालों के साथ सामंजस्य बढ़ाएं. रिश्तों को सम्मान देंगे. बड़ों की सुनेंगे.

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