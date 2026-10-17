Kumbh Tarot Rashifal 17 October 2026: आज का दिन शुभ रहेगा, कारोबार में मिलेगी तरक्की

कुंभ

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नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स

आज का दिन आप के लिए प्रतिस्पर्धा का भाव बनाए रखने एवं तेजी से आगे निकलने में सहयोगी है. करीबियों का सहयोग बना रहेगा. योजनाओं को गति देंगे. रचनात्मक प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. विविध प्रयासों को बेहतर ढंग से पूरा करेंगे. प्रखरता से सभी को प्रभावित करेंगे. अपनों का साथ बना रहेगा. संबंध सुधार पर रहेंगे.

पेशेवर लक्ष्यों को समय पर पूरा करने का भाव रहेगा. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. शुभ सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा. अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे. पद प्रभाव में वृद्धि होगी. मेलजोल में सहज सजग रहेंगे. विभिन्न विषयो में संवार आएगी. कारोबार में स्थिति अनुकूल रहेगी. शुभ संकल्प बनाए रहेंगे. महत्वपूर्ण सूचनाओं की प्राप्ति होगी.

स्वास्थ्य: अनुशासन और धैर्य बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य संवार पाएगा. असहजताएं कम होंगी.

आर्थिक स्थिति: वित्तीय पक्ष बेहतर रहेगा. लाभ के मौके बढे़ंगे. परिस्थितियां बल पाएंगी.

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रिश्ते: रिश्तों को बल देंगे. हर्ष आनंद से भरे रहेंगे. पारिवारिक एवं निजी प्रयास संवारेंगे.





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