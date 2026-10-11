आज 11 अक्टूबर 2026 कुम्भ राशिफल: आज भाग्य देगा पूरा साथ, धन लाभ के बनेंगे योग

भाग्य बलवान बना रहेगा. विविध मामलों में निसंकोच गति लेंगे. आर्थिक विषयों उत्साह से आगे बढ़ेंगे. संपर्क का लाभ उठाएंगे. आस्था भक्ति बढ़ाएंगे. संबंधियों से तालमेल रहेगा. अनुभवियों से सलाह लेंगे. स्वास्थ्य बेहतर होगा. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचेंगे. अनुशासन रखेंगे. निंरतरता पर ध्यान देंगे. धर्म कार्यों में रुचि लेंगे. मनोरंजक यात्रा हो सकती है. शिक्षा व समृद्धि को बल मिलेगा. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. कार्य व्यवसाय के अवसर बढ़ेंगे. उन्नति के अवसर बढेंगे.
नौकरी व्यवसाय- व्यवस्था बेहतर होगी. स्वयं पर भरोसा रखेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. सबके सहयोग से आगे बढ़ेंगे. सहज प्रयासों को गति देंगे. कार्य व्यापार में इच्छित परिणाम बनेंगे.
धन संपत्ति- आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. वाणिज्यिक मामलों में प्रभावी रहेंगे. दीर्घकालिक योजनाओं में बेहतर रहेंगे. लाभ एवं व्यापार संवार पाएंगे. चहुंओर इच्छित परिणाम बनेंगे. मान सम्मान बढ़ेगा.
प्रेम मैत्री- स्वजनों से सहकार बनाए रखेंगे. परस्पर सहयोग से आगे बढ़ेंगे. व्यक्तिगत संबंध बेहतर रहेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. मित्रों से भेंट होगी. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. वाणी व्यवहार में सकारात्मक रहेंगे. विनम्रता बनाए रखेंगे. शुभ सूचना मिलेगी. सुखद पलों को साझा करेंगे.
स्वास्थ्य मनोबल- संपर्क का लाभ मिलेगा. बड़प्पन रहेगा. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. तार्किकता पर जोर देंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.
आज का उपाय: देवी मां के बाल स्वरूप शैलपुत्री की पूजा वंदना करें. नवरात्र की विधिवत् घट स्थापना करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. भगवान भास्कर को अर्घ्यं दें. बड़ा सोचें.
शुभ अंक : 2, 4 और 8
शुभ रंग : बैंगनी