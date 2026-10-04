आज 4 अक्टूबर 2026 कुम्भ राशिफल: संतान करियर में अच्छा प्रदर्शन करेगी, जीत पर जोर रखेंगे

नीति नियमों का सम्मान करेंगे. बड़ों की आज्ञा का पालन रखेंगे. आर्थिक मामले पक्ष में बने रहेंगे. करीबियों के साथ मिलेगा. मित्रों के साथ भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. लाभ के अवसर बने रहेंगे. महत्वपूर्ण विषयों में रुचि दिखाएंगे. अध्ययन अध्यापन में प्रभावी रहेंगे. संतान अच्छा करेगी. जीत पर जोर रखेंगे. जरूरी सूचना प्राप्त हो सकती है. सक्रिय और सतर्क बने रहें. आवश्यक कार्यों को अपराह्न तक पूरा करने की सोच रखें. प्रतिस्पर्धा में रुचि बनाए रखेंगे. कला कौशल पर जोर रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- आर्थिक गतिविधियों में तेजी रहेगी. पेशेवर मामलों पर फोकस रहेगा. अनुकूल वातावरण का लाभ उठाएंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. कारोबारी अवसर बढ़ेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय मामलों में उत्साह दिखाएंगे. प्रबंधन संवार पाएगा. स्मार्ट वर्किंग अपनाएंगे. लाभ व्यापार पक्ष में बनेंगे. सफलता का प्रतिशत अच्छा रहेगा. लक्ष्य के प्रति सक्रियता बनाए रहेंगे.

प्रेम मैत्री- संबंधों में सकारात्मकता बढ़ेगी. प्रेम में भेंट मुलाकात बनी रहेगी. अनुभवियों से सलाह लेंगे. प्रियजनों से नजदीकियां बढ़ेंगी. संबंधियों का विश्वास जीतेंगे. भावनात्मक मामले पक्ष में बनेंगे. प्रेम स्नेह के मामले सुखकर होंगे. शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है. प्रेम पक्ष बेहतर बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- विभिन्न शारीरिक एवं बौद्धिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. सजगता रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. कामकाज के प्रति आश्वस्त रहेंगे. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे.

आज का उपाय: आत्मतत्व स्वरूप सूर्यदेव और पितरों को जल से अर्घ्य दें. स्वाध्याय पर जोर दें.

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शुभ अंक : 1, 4, 6 और 8

शुभ रंग : बैंगनी

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