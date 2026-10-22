Aaj ka Rashifal 22 अक्टूबर 2026: मीन राशि में धन लाभ के योग, जानें अपनी राशि का हाल

मेष

भाग्य का सपोर्ट मिलेगा. प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ होगा. आपका मान-यश और बढ़ेगा. कार्यों में सफलता मिलेगी. सेहत ठीक रहेगी. व्यापार में स्थिति अच्छी होगी.

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जरूरी टिप- आलस्य से बचें

शुभ रंग- केसरिया

उपाय- किसी गरीब को फल दान करें

वृष

नेतृत्व क्षमता और बढ़ेगी. धन लाभ का योग है. यात्रा के योग बन रहे हैं. रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा. जल्दबाजी में कोई काम करने से बचें. व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप- क्रोध से बचें

शुभ रंग- सफेद

उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

मिथुन

धन लाभ के रास्ते बनेंगे. मित्रों से मदद मिलेगी. जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा. कोर्ट केस में सफलता मिलेगी. सेहत को लेकर सावधान रहना होगा. व्यापार से जुड़े फैसले सावधानी से करें.

जरूरी टिप-जल्दबाजी से बचें

शुभ रंग- क्रीम

उपाय- किसी गरीब को भोजन दान करें

कर्क

अपने खर्चों को कंट्रोल करें. लोगों से उलझने से बचें. कहीं से शुभ समाचार मिलेगा. मित्रों की मदद से काम बनेंगे. क्रोध से बचना होगा. व्यापार में लाभ का योग है.

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जरूरी टिप- इगो से बचें

शुभ रंग- सफेद

उपाय- भगवान विष्णु की आरती करें

सिंह

योजना बना कर काम करें. आपके खर्चे बढ़ेंगे. सेहत के मामले में ध्यान दें. संतान को लेकर चिंता रहेगी. हर काम सावधानी से करें. व्यापार में ज्यादा निवेश ना करें.

जरूरी टिप- अहंकार से बचें

शुभ रंग- गुलाबी

उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

कन्या

घर परिवार पर ध्यान देना होगा. प्रॉपर्टी से जुड़े काम बनेंगे. मन की परेशानियां दूर होंगी. रिश्ते मजबूत होंगे. शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी. व्यापार में तेजी आएगी.

जरूरी टिप- क्रोध से बचें

शुभ रंग- बादमी

उपाय- भगवान विष्णु की आरती करें

तुला

आपका पराक्रम और बढ़ेगा. मित्रों से मदद मिलेगी. लोगों से विवाद हो सकता है सावधान रहें. छात्रों को परीक्षा में सफलता मिलेगी. सेहत के मामले में सावधान रहना होगा. व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप- विनम्रता से बोलें

शुभ रंग- सिल्वर कलर

उपाय- किसी गरीब को फल दान करें

वृश्चिक

वाणी का प्रयोग सोच समझ कर करें. मित्रों की सहायता से काम बनेगा. रिश्तेदारों से संबंध सुधरेंगे. पैसों से जुड़ा फैसला सोच समझ कर करें. अपनी सेहत का ख्याल रखें. व्यापार से जुड़े काम बनेंगे.

जरूरी टिप- कम बोलें

शुभ रंग- मरून

उपाय-गाय को चने की दाल खिलाएं

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धनु

भाग्य का सपोर्ट मिलेगा. कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी. ऑफिस में सहयोगियों से मदद मिलेगी. संतान की सेहत को लेकर चिंता रहेगी. यात्रा से लाभ होगा. व्यापार में हर काम सावधनी से करें.

जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें

शुभ रंग- पीला

उपाय-भगवान विष्णु की आरती करें

मकर

अचानक कोई अच्छी खबर मिलेगी. खर्चों में बढ़ोतरी होगी. मन में टेंशन ना पालें. पुरानी योजनाओं पर फिर से काम शुरु होगा. अपनी सोच को पॉजिटिव रख कर फैसला करना होगा. व्यापार में लाभ के लिए प्रयास तेज करना होगा.

जरूरी टिप- नेगेटिविटी से बचें

शुभ रंग- हल्का नीला

उपाय- किसी गरीब को भोजन दान करें

कुंभ

धन की स्थिति में सुधार होगा. कार्यक्षेत्र में ध्यान देना होगा. भाग्य का साथ मिलेगा. नई नौकरी का ऑफर मिलेगा. परिवार के सहयोग से काम बनेंगे. व्यापार में हानि हो सकती है.

जरूरी टिप- इगो से बचें

शुभ रंग- सफेद

उपाय- पक्षियों को दाना खिलाएं

मीन

पूरे आत्मविश्वास से काम करने का दिन है. धन लाभ का योग है. करियर में उन्नति के अवसर मिलेंगे. मित्रों की सलाह से फैसले करें लाभ होगा. अपने आत्मविश्वास को और बढ़ाना होगा. व्यापार में निवेश से फायदा होगा.

जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें

शुभ रंग- पीला

उपाय- भगवान विष्णु की आरती करें

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आज का उपाय

यदि घर में सुख समृद्धि की कमी है तो गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का पूजन करें. पीले फूल अर्पित करें. पीली मिठाई का भोग लगाएं. घी का दीपक जला कर आरती करें. भगवान विष्णु से प्रार्थना करें. 11 गरीबों को पीली मिठाई का प्रसाद बांटें.

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