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आज 22 अक्टूबर 2026 कुम्भ राशिफल: भरोसा बनाए रखेंगे,  सूझबूझ बढ़ाए रखेंगे

Aaj ka Kumbh Rashifal 22 October 2026, Aquarius Horoscope Today: निजी मामलों में मिठास रखेंगे.  सरलता सहजता बनी रहेगी.  कला कौशल के प्रयास बढ़ेंगे.  खानपान प्रभावी रहेगा.  स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. 

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aquarius horoscope
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लाभ की स्थिति बढ़त पाएगी.  स्मरण शक्ति को बल मिलेगा.  सबसे बनाकर चलेंगे.  संस्कारों पर जोर बनाए रखेंगे.  नीति-रीति का पालन करेंगे.  जीवनस्तर उूंचा रहेगा.  सृजनात्मक कार्यों  को आगे बढ़ाएंगे.  व्यक्तित्व में सरलता सौम्यता रहेगी.  पारिवारिक विषयों मंे रुचि बढ़ाएंगे.  बजट के अनुरूप खर्च बनाए रखेंगे.  कामकाजी प्रयासों में गति आएगी.  अपनों का सहयोग बढ़ाएंगे.  प्रयासों में तेजी आएगी.  नए तौरतरीकों में विश्वास बढ़ेगा.  रचनात्मकता और सकारात्मकता बढ़ेगी. 


नौकरी व्यवसाय- क्ष्यों को पूरा करने की कोशिश होगी.  विविध कार्यों  में उम्दा स्थिति रहेगी.  करियर कारोबार के लक्ष्य हासिल करेंगे.  शुभ कार्य गति लेंगे.  पेशेवरों से सामंजस्य बनाए रखेंगे.  सहजता से आगे बढ़ेंगे. 

धन संपत्ति- हितलाभ संवार पर रहेगा.  लोगों का भरोसा अर्जित करेंगे.  साख में वृद्धि होगी.  नवाचार पर जोर देंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा.  समक़क्ष भरोसा बनाए रखेंगे.  सूझबूझ बढ़ाए रखेंगे. 

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प्रेम मैत्री- भावनात्मक विषयों में पहल रखेंगे.  संवाद संचार बेहतर रहेंगे.  रिश्तों में शुभता बनी रहगी.  सबसे तालमेल बनाए रखेंगे.  प्रियजनों से मुलाकात होगी.  सभी की भावनाओं का आदर सम्मान करेंगे.  परस्पर विश्वास बढ़ेगा.  स्नेह भाव में वृद्धि होगी.  बड़प्पन रखेंगे.  प्रेम संबंधों में सकारात्मकता रहेगी. 

स्वास्थ्य मनोबल- निजी मामलों में मिठास रखेंगे.  सरलता सहजता बनी रहेगी.  कला कौशल के प्रयास बढ़ेंगे.  खानपान प्रभावी रहेगा.  स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. 

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आज का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें.  लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें.  नया सोचें. 

शुभ अंक : 3, 4, 6 और 8

शुभ रंग : फिरोजी

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