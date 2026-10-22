आज 22 अक्टूबर 2026 कर्क राशिफल: आवेश में नहीं आएं, सहजता से कार्य करें

रुटीन बेहतर बनाए रखें. व्यवस्था पर जोर दंेगे. व्यवसायिक प्रशिक्षण व तैयारी पर ध्यान बढ़ाएं. स्वास्थ्य से समझौता नहीं करें. घर के मामलों में सीख सलाह और गंभीरता बनाए रखें. वाणी व्यवहार में मिठास बढ़ाएं. सबका सम्मान रखेंगे. सहज गति से आगे बढ़ते रहेंगे. आवश्यक कार्यों में धैर्य बनाए रखेंगे. घर परिवार में शुभता रहेगी. अपनों के सहयोग कार्य पूरे करेंगे. परस्पर विश्वास रखेंगे. नीति नियमों पर फोकस रहेगा. पहल पराक्रम के प्रदर्शन से बचें. धैर्य से आगे बढ़ें.

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नौकरी व्यवसाय- नियमों का पालन करें. व्यक्तिगत खर्च पर अंकुश रखें. अप्रत्याशित बजट बढ़ सकता है. सहजता व सावधानी बनाए रखें. कामकाज में स्पष्टता और सूझबूझ रखेंगे. अनुशासन और नियंत्रण बढ़ाएं.

धन संपत्ति- आर्थिक सजगता से आगे बढ़ें. आकस्मिक परिणाम संभव हैं. तात्कालिक विषयों पर फोकस बढ़ाएं. अपनों से सीख सलाह रखें. लाभ साधारण बना रहेगा. पेशेवर लक्ष्यों प्रभावित हो सकते हैं.



मैत्री- भेंट संवाद में सहनशीलता से काम लें. भावुकता में आने से बचें. प्रियजनों की अनदेखी न करें. भावनात्मक पक्ष मजबूत रखेे. जरूरी सूचना मिल सकती है. परिवार के लोग सहयोग रखेंगे. परामर्श से कार्य करें. रिश्तों में सहज बने रहें. निजी संबंधों को महत्व दें. मित्रगण साथ बनाए रहें.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार में विनम्रता बढ़ाएं. आवेश में नहीं आएं. सहजता से कार्य करें. संपर्क संवाद में पहल से बचें. स्वास्थ्य सुधार पाएगा.

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आज का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. सतर्क रहें.

शुभ अंक : 2, 3, 4 और 6

शुभ रंग : केसरिया

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