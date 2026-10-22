scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 22 अक्टूबर 2026 कर्क राशिफल: आवेश में नहीं आएं, सहजता से कार्य करें

Aaj ka Kark Rashifal 22 October 2026, Cancer Horoscope Today: व्यवहार में विनम्रता बढ़ाएं.  आवेश में नहीं आएं.  सहजता से कार्य करें.  संपर्क संवाद में पहल से बचें.  स्वास्थ्य सुधार पाएगा. मित्रगण साथ बनाए रहें. 

Advertisement
X
cancer horoscope
cancer horoscope

रुटीन बेहतर बनाए रखें.  व्यवस्था पर जोर दंेगे.  व्यवसायिक प्रशिक्षण व तैयारी पर ध्यान बढ़ाएं.  स्वास्थ्य से समझौता नहीं करें.  घर के मामलों में सीख सलाह और गंभीरता बनाए रखें.  वाणी व्यवहार में मिठास बढ़ाएं.  सबका सम्मान रखेंगे.  सहज गति से आगे बढ़ते रहेंगे.  आवश्यक कार्यों  में धैर्य बनाए रखेंगे.  घर परिवार में शुभता रहेगी.  अपनों के सहयोग कार्य पूरे करेंगे.  परस्पर विश्वास रखेंगे.  नीति नियमों पर फोकस रहेगा.  पहल पराक्रम के प्रदर्शन से बचें.  धैर्य से आगे बढ़ें. 

नौकरी व्यवसाय- नियमों का पालन करें.  व्यक्तिगत खर्च पर अंकुश रखें.  अप्रत्याशित बजट बढ़ सकता है.  सहजता व सावधानी बनाए रखें.  कामकाज में स्पष्टता और सूझबूझ रखेंगे.  अनुशासन और नियंत्रण बढ़ाएं. 

धन संपत्ति- आर्थिक सजगता से आगे बढ़ें.  आकस्मिक परिणाम संभव हैं.  तात्कालिक विषयों पर फोकस बढ़ाएं. अपनों से सीख सलाह रखें.  लाभ साधारण बना रहेगा.  पेशेवर लक्ष्यों प्रभावित हो सकते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

कर्क राशिवालों की नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, जानें जरूरी टिप
धैर्य से लें फैसले, रिश्तों और पैसों के मामले में सावधानी बरतें
कर्क राशि वालों को आज व्यापार में लाभ होगा, जानें कैसी रहेगी सेहत
प्रिय से भेंट होगी, निजी मामलों में बेहतर रहेंगे
Shardiya Navratri Lucky Zodiac Signs
नवरात्र में चमकेगी इन 5 राशियों की किस्मत!


मैत्री- भेंट संवाद में सहनशीलता से काम लें.  भावुकता में आने से बचें.  प्रियजनों की अनदेखी न करें.  भावनात्मक पक्ष मजबूत रखेे.  जरूरी सूचना मिल सकती है.  परिवार के लोग सहयोग रखेंगे.  परामर्श से कार्य करें.  रिश्तों में सहज बने रहें.  निजी संबंधों को महत्व दें.  मित्रगण साथ बनाए रहें. 

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार में विनम्रता बढ़ाएं.  आवेश में नहीं आएं.  सहजता से कार्य करें.  संपर्क संवाद में पहल से बचें.  स्वास्थ्य सुधार पाएगा. 

Advertisement

आज का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें.  लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें.  सतर्क रहें. 

शुभ अंक : 2, 3, 4 और 6

शुभ रंग : केसरिया

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 22 अक्टूबर 2026 कर्क राशिफल: आवेश में नहीं आएं, सहजता से कार्य करें |
    AI से बनाया विधानसभा को उड़ाने का वीडियो, बेंगलुरु में बिहार का युवक अरेस्ट |
    आज 22 अक्टूबर 2026 मिथुन राशिफल: कार्यक्षमता बढ़ेगी, आय के नवस्त्रोत खुलेंगे |
    लॉरेंस गैंग कैसे लड़कियों की मदद से जुर्म का धंधा चला रहा? देखें दस्तक |
    आज 22 अक्टूबर 2026 वृष राशिफल: मित्रों का ध्यान रखेंगे, प्रिय विश्वसनीय रहेंगे |
    आज 22 अक्टूबर 2026 मेष राशिफल:  मनोबल बढ़ा रहेगा, लाभ बढे़गा |
    Aaj ka Upay 22 October 2026: यदि घर में सुख समृद्धि की कमी है तो ये उपाय करें
    Advertisement