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आज 22 अक्टूबर 2026 धनु राशिफल: भव्यता बनाए रखेंगे,  समय प्रबंधन संवारें

Aaj ka Dhanu Rashifal 22 October 2026, Sagittarius Horoscope Today: संपर्क मजबूत होगा.  विविध प्रयासों में गति आएगी.  भव्यता बनाए रखेंगे.  समय प्रबंधन संवारें. स्वास्थ्य देखें.  व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. 

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sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

महत्वपूर्ण चर्चाएं आगे बढ़ाएंगे.  अनुभव का लाभ मिलेगा.  तेजी बनाए रखेंगे.  यात्रा की संभावना बनी रहेगी. फोकस रखेंगे.  और सद्व्यवहार बनाए रखेंगे.  प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे.  तात्कालिक लक्ष्य पूरे करेंगे.  पारिवारिक मामलों में रुचि लेंगे.  कारोबारी यात्रा हो सकती है.  सभी से सामंजस्य बनाए रखेंगे.  सामाजिक स्तर पर बेहतर प्रदर्शन रहेगा.  व्यर्थ सूचनाओं से बचें.  साहसिक गतिविधियों में पहल बनाए रखेंगे.  पेशेवरता और पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे.  सामाजिक विषयों में सक्रियता रखेंगे. 

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे.  भेंटवार्ता असरदार रहेगी.  कारोबार में इच्छित परिणाम बनेंगे.  कला प्रदर्शन के अवसर रहेंगे.  विविध विषयों में दखल बढ़ाएंगे.  कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा. 

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ संवारेंगे.  सहकारिता को बढ़ावा देंगे.  कामकाजी संबंधों को भुनाएंगे.  कार्यविस्तार उमीद के अनुरूप रहेगा.  कारोबारी यात्रा हो सकती है.  मामले लंबित रखने से बचेें.  जोखिम न लें. 

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प्रेम मैत्री- अपनों को साथ बना रहेगा.  सबको साथ में लेकर चलेंगे.  अतिथि का आदर सत्कार करेंगे.  भावनात्मकता बल पाएगी.  रिश्तों में सहजता संतुलन रखेंगे.  मन के मामले अनुकूल रहेंगे.  प्रिय से भेंट होगी.  सहज चर्चाओं में शामिल होंगे.  संपर्क पर जोर होगा.  प्रेम संबंधों में शुभता रहेगी. 

स्वास्थ्य मनोबल- संपर्क मजबूत होगा.  विविध प्रयासों में गति आएगी.  भव्यता बनाए रखेंगे.  समय प्रबंधन संवारें. स्वास्थ्य देखें.  व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. 

आज का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें.  लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें.  कथा प्रवचन सुनें. 

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शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : हल्दी समान

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