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आज 22 अक्टूबर 2026 कन्या राशिफल:  बड़प्पन बढ़ाए रखें, जोखिम न लें

Aaj ka Kanya Rashifal 22 October 2026, Virgo Horoscope Today: स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं.  समकक्ष सहयोगी होंगे.  स्वास्थ्य संकेतों के प्रति संवेदनशील रहेंगे. अतिउत्साह में नहीं आएंगे.  मनोबल बढ़ा रहेगा. 

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virgo horoscope
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कार्य व्यापार में विभिन्न् आर्थिक प्रयास बनेंगे.  सहज सफलता बनी रहेगी.  सेवा़़क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे.  वरिष्ठों और अनुभवियों से बनाए रखेंगे.  लोभ प्रलोभन से बचेंगे.  वर्तमान चर्चा संवाद पर फोकस रहेगा.  योजना के अनुसार निर्णय लेंगे.  आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा.  जल्दबाजी नहीं दिखाएं.  कामकाजी गतिविधियों में रुटीन संवारें.  सहजता सरलता से आगे बढ़ें.  जिद व अहंकार को त्यागें.  मेहनत लगन से आगे बढ़ेंगे.  निर्णय क्षमता मजबूत होगी.  मेहनत और लगन से बजट से चलें. 

नौकरी व्यवसाय- सेवाक्षेत्र में पेशेवरता बनाए रखें.  नियम व अनुशासन रखें.  कामकाज में सजगता रखें.  समय प्रबंधन बनाए रखेंगे.  उधार का लेनदेन न करें.  बड़प्पन बढ़ाए रखें.  जोखिम न लें. 

धन संपत्ति- पूंजीगत मामलों में पहल बनाए रखें.  उतावली न दिखाएं.  कार्यक्षमता के अनुरूप जिम्मेदारी लेंगे.  पेशेवर संबंधों का सम्मान करेंगे.  आर्थिक स्पष्टता बनाए रहें.  विपक्ष सक्रियता दिखाएगा.

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प्रेम मैत्री- बाहरी व्यक्ति की बातों में न आएं.  प्रेम स्नेह के मामलों में पहल से बचें.  अपनों का मान सम्मान रखेंगे. धैर्य दिखाएंगे.  अन्य की भावनाओं का आदर करेंगे.  वचन निभाएंगे.  सामंजस्य बढ़ाएंगे.  भरोसा बनाए रखें.  तथ्यों पर ध्यान दें.  बहकावे में न आएं.  अपनों की अनदेखी न करें. 

स्वास्थ्य मनोबल- स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं.  समकक्ष सहयोगी होंगे.  स्वास्थ्य संकेतों के प्रति संवेदनशील रहेंगे. अतिउत्साह में नहीं आएंगे.  मनोबल बढ़ा रहेगा. 

आज का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें.  लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें.  कर्मठता बनाए रहें. 

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शुभ अंक : 3, 4, 5 और 6

शुभ रंग : पाइनेपल

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