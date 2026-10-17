Weekly Rashifal (19-25 Oct 2026): महाष्टमी से शुरू होगा नया सप्ताह, कुंभ समेत इन राशियों को धन लाभ

अक्टूबर माह का नया सप्ताह शुरू होने वाला है. यह नया सप्ताह 19 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक रहने वाला है. इस सप्ताह की शुरुआत शारदीय नवरात्र की महाष्टमी और महानवमी से हो रही है. महाष्टमी और महानवमी दोनों 19 अक्टूबर को एक ही दिन है. ज्योतिषविदों का कहना है कि यह सप्ताह कई राशियों को शुभ परिणाम देने वाला है. ग्रहों की चाल पर नजर डालें तो इस सप्ताह कर्क राशि में मंगल और गुरु, तुला राशि में सूर्य, बुध और शुक्र, सिंह राशि में केतु, कुंभ राशि में राहु और मीन राशि में शनि विराजमान हैं. आइए जानते हैं कि ग्रहों की यह चाल सभी राशियों पर कैसा प्रभाव डाल रही है.

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मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह कामकाज के लिहाज से लाभकारी रह सकता है. कार्यक्षेत्र में परिस्थितियां बेहतर होंगी और लंबे समय से अटके काम पूरे होने के योग हैं. किसी न किसी काम में व्यस्तता बनी रहेगी, लेकिन मन में चिंता भी आ सकती है. नौकरी या व्यवसाय से जुड़े मामलों में मेहनत का फल मिलने की उम्मीद है. कार्यक्षेत्र में लाभ बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं. किसी महत्वपूर्ण फैसले के लिए मंगलवार और गुरुवार का दिन अनुकूल बताया गया है.

सावधानी: क्रोध और चिड़चिड़ेपन से बचें. जरूरी बैठक में अपनी बात धैर्य से रखें और कठोर भाषा का इस्तेमाल न करें. स्वास्थ्य को लेकर भी सतर्क रहें.

शुभ रंग: भूरा

उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें. मंगलवार को हनुमान मंदिर में लाल फल का भोग लगाकर गरीबों में प्रसाद बांटें.

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वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह प्रतियोगी परीक्षाओं और कानूनी मामलों में सकारात्मक परिणाम की उम्मीद लेकर आ सकता है. विद्यार्थियों को अपनी तैयारी का लाभ मिल सकता है. हालांकि, आर्थिक मामलों में सावधानी बरतना जरूरी होगा. किसी विवाद में उलझने से बचें और अपनी आमदनी के अनुसार खर्च करें. प्रतियोगी परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल बताया गया है. कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में भी सफलता के संकेत हैं. कोई महत्वपूर्ण फैसला शुक्रवार को ले सकते हैं.

सावधानी: उधार के लेनदेन से दूर रहें. विरोधियों को हल्के में न लें और नकारात्मक विचारों से बचें. यदि दवा लेते हैं, तो समय पर लें.

शुभ रंग: क्रीम

उपाय: प्रतिदिन मां दुर्गा की आरती करें.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह योजना बनाकर आगे बढ़ने का है. संतान की शिक्षा और प्रगति से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है. नौकरीपेशा लोगों को करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं. वहीं, धन प्राप्ति के नए रास्ते बनाने के लिए प्रयास बढ़ाने होंगे. घर-परिवार के अधूरे काम पूरे करने का भी अच्छा मौका है. कार्यक्षेत्र में तरक्की के लिए मेहनत बढ़ाएं. बुधवार और शुक्रवार को महत्वपूर्ण फैसले लेना अनुकूल बताया गया है.

सावधानी: आलस्य के कारण काम न टालें. परिवार के सदस्यों के लिए समय निकालें. स्वास्थ्य सामान्य रहने के संकेत हैं.

शुभ रंग: हल्का पीला

उपाय: प्रतिदिन भगवान गणेश की आरती करें.

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कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह आय बढ़ाने और मेहनत का फल पाने के लिहाज से अच्छा रह सकता है. नौकरी करने वालों को अपने काम में उत्साह बनाए रखना चाहिए. व्यापारियों के लिए नई योजनाओं को अमल में लाने का समय अनुकूल बताया गया है. लगातार प्रयास करने से आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है. नौकरी में आगे बढ़ने और व्यापार में नए काम शुरू करने के अवसर मिल सकते हैं. सोमवार और गुरुवार को महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं.

सावधानी: नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी न होने दें. रिश्तेदारों के साथ बातचीत में ऐसी बातों से बचें, जिनसे मतभेद बढ़ सकते हैं.

शुभ रंग: सफेद

उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर जाकर भोलेनाथ को जल अर्पित करें.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह मानसिक तनाव कम करने और परिवार का सहयोग पाने वाला रह सकता है. आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में धैर्य के साथ काम करना चाहिए. व्यापार करने वालों के लिए लाभ के अवसर बन सकते हैं, लेकिन मेहनत जारी रखना जरूरी होगा. व्यवसाय में लाभ की संभावना है. बुधवार और शुक्रवार को महत्वपूर्ण निर्णय लेना अनुकूल बताया गया है.

सावधानी: स्वास्थ्य की अनदेखी न करें. यदि कोई दवा चल रही है, तो उसे समय पर लें. नकारात्मक सोच से भी दूरी बनाए रखें.

शुभ रंग: लाल

उपाय: प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य दें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

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कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह धन लाभ और करियर में सफलता के अवसर ला सकता है. आर्थिक लाभ के लिए किए जा रहे प्रयास सफल हो सकते हैं और मान-सम्मान में वृद्धि के संकेत हैं. नौकरीपेशा लोगों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है. कारोबार करने वालों के लिए भी लाभ की स्थिति बन सकती है. रुके हुए आर्थिक प्रयासों को आगे बढ़ाएं. बुधवार और शुक्रवार को महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए अनुकूल बताया गया है.

सावधानी: जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें. कामकाज के साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें.

शुभ रंग: केसरिया

उपाय: प्रतिदिन शिव परिवार का जल से अभिषेक करें.

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास बढ़ाने और अधूरे काम पूरे करने का अवसर दे सकता है. नौकरीपेशा लोगों को करियर में तरक्की के नए रास्ते मिल सकते हैं. व्यापार करने वालों के लिए भी लाभ की संभावना है. अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और जरूरी कामों को टालने से बचें. कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने और व्यापार में लाभ पाने के अवसर मिल सकते हैं. गुरुवार और शुक्रवार को महत्वपूर्ण निर्णय लेना अनुकूल बताया गया है.

सावधानी: किसी को पैसा उधार देने से बचें. सफलता मिलने पर अहंकार को अपने व्यवहार पर हावी न होने दें.

शुभ रंग: क्रीम

उपाय: प्रतिदिन मां दुर्गा की आरती करें.

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वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह करियर और कारोबार में मेहनत के दम पर आगे बढ़ने का है. आय बढ़ाने के लिए अपने प्रयास तेज करने होंगे. नौकरीपेशा लोगों की स्थिति अनुकूल रह सकती है और उनकी मेहनत लक्ष्य हासिल करने में मदद करेगी. व्यापारियों के लिए भी आर्थिक परिस्थितियां बेहतर रहने के संकेत हैं. कामकाज में निरंतरता बनाए रखें. मंगलवार और गुरुवार को महत्वपूर्ण फैसले लेना अनुकूल बताया गया है.

सावधानी: आत्मविश्वास बनाए रखें और परिवार के सदस्यों से अपनी इच्छाओं व योजनाओं के बारे में खुलकर बात करें. चिड़चिड़ेपन और आलस्य से बचें.

शुभ रंग: मैरून

उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें.

धनु राशि

धनु राशि वालों को इस सप्ताह पैसों से जुड़े मामलों में विशेष सतर्कता रखनी होगी. नौकरी में कोई बड़ा फैसला लेने से पहले अच्छी तरह विचार करें. व्यापारियों को अपने काम में अधिक समय और मेहनत लगाने की जरूरत हो सकती है. आर्थिक मामलों में जल्दबाजी नुकसान का कारण बन सकती है. कारोबार में मेहनत बढ़ाने पर ध्यान दें. किसी महत्वपूर्ण फैसले के लिए गुरुवार का दिन अनुकूल बताया गया है.

सावधानी: लोन लेकर नया काम शुरू करने से बचें. लेनदेन में सावधानी रखें और रिश्तेदारों के साथ बातचीत में मतभेद न बढ़ने दें. नकारात्मक सोच और आलस्य से दूर रहें.

शुभ रंग: पीला

उपाय: प्रतिदिन भगवान विष्णु की आरती करें.

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मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह आर्थिक लाभ के अवसर लेकर आ सकता है. मेहनत से किए गए कामों का अच्छा परिणाम मिल सकता है और आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को फिलहाल नौकरी बदलने के फैसले में जल्दबाजी न करने की सलाह दी गई है. व्यापारियों के लिए परिस्थितियां अनुकूल रह सकती हैं. धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं. गुरुवार और शुक्रवार को महत्वपूर्ण निर्णय लेना अनुकूल बताया गया है.

सावधानी: उधार के लेनदेन से बचें और बड़ा कर्ज लेकर कोई काम शुरू करने से पहले सोच-विचार करें. स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है.

शुभ रंग: सफेद

उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर जाकर भोलेनाथ को जल अर्पित करें.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह करियर से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेने और नई संभावनाओं पर काम करने का हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को तरक्की के लिए प्रयास तेज करने चाहिए. व्यापारियों के लिए कारोबार का विस्तार करने या कोई नया काम शुरू करने के लिहाज से समय अनुकूल बताया गया है. धन लाभ के अवसर भी बन सकते हैं. नौकरी में आगे बढ़ने और व्यापार में नए प्रयोग करने के अवसर मिल सकते हैं. गुरुवार और शुक्रवार को महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं.

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सावधानी: अनजान लोगों के साथ कोई कारोबारी या वित्तीय समझौता करने से पहले सभी जानकारियों की दोबारा जांच करें. नकारात्मक विचारों से बचें और स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें.

शुभ रंग: आसमानी

उपाय: प्रतिदिन 108 बार 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें.

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का है. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं और रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. हालांकि, बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने के लिए योजना बनाकर आगे बढ़ें और आलस्य को अपने ऊपर हावी न होने दें. धन संबंधी मामलों में सुधार और कार्यक्षेत्र में प्रगति के अवसर मिल सकते हैं. सोमवार और गुरुवार को महत्वपूर्ण फैसले लेना अनुकूल बताया गया है.

सावधानी: अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें. यदि कोई दवा लेते हैं, तो समय पर लें. आलस्य के कारण जरूरी काम अधूरे न छोड़ें.

शुभ रंग: केसरिया

उपाय: प्रतिदिन भगवान विष्णु की आरती करें. गुरुवार को भीगी हुई चने की दाल गाय को खिलाएं.

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