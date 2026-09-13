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Vastu Upay: घर में इन चीजों की जोड़ी रखना है अशुभ! बढ़ सकती हैं परेशानियां

Vastu Upay: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कुछ चीजों को जोड़े में रखना अशुभ माना जाता है. जानें किन चीजों की डबल मौजूदगी से वास्तु दोष और नकारात्मक प्रभाव की मान्यता जुड़ी है.

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किन चीजों को घर में जोड़े में रखने से बचना चाहिए. 
किन चीजों को घर में जोड़े में रखने से बचना चाहिए. 

Vastu Upay: घर को सजाने और व्यवस्थित रखने के दौरान हम अक्सर एक जैसी चीजों की जोड़ी रख देते हैं. लेकिन वास्तु शास्त्र में हर चीज को जोड़े में रखना शुभ नहीं माना गया है. कुछ वस्तुओं की संख्या दो होने या उनका एक खास तरीके से रखा जाना घर के माहौल पर नकारात्मक असर डाल सकता है. मान्यता है कि इससे घर की सुख-शांति, सकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है. आइए जानते हैं किन चीजों को घर में जोड़े में रखने से बचना चाहिए. 

दो शिवलिंग

वास्तु मान्यताओं के अनुसार घर के पूजा स्थल पर दो शिवलिंग रखने से बचना चाहिए.  इसी तरह गणेश जी की दो मूर्तियां या दो शालिग्राम एक साथ रखने को भी शुभ नहीं माना जाता है. पूजा स्थान पर देवी-देवताओं की प्रतिमाओं की संख्या और उनकी स्थापना का विशेष महत्व बताया गया है. 

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एक कमरे में दो घड़ियां लगाने से बचें

अगर एक ही कमरे में दो घड़ियां लगी हैं तो उन्हें हटाना बेहतर माना जाता है. खासकर दोनों घड़ियों का समय अलग-अलग होने पर इसे वास्तु के लिहाज से ठीक नहीं माना जाता. मान्यता है कि इससे घर के सदस्यों के बीच तनाव और कामों में रुकावट बढ़ सकती है. 

दो मुख्य द्वार को लेकर भी रखें ध्यान

घर का मुख्य द्वार वास्तु में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. मान्यता के अनुसार घर में दो मुख्य प्रवेश द्वार होने से ऊर्जा का संतुलन प्रभावित हो सकता है.  कुछ वास्तु मान्यताओं में इसे आर्थिक परेशानियों और धन के टिकाव में कमी से भी जोड़ा गया है. हालांकि घर की संरचना के अनुसार मुख्य द्वार तय करने के लिए विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर है. 

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एक जगह दो झाड़ू न रखें

वास्तु में झाड़ू को धन और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है.  इसलिए घर में दो झाड़ू को एक ही जगह पर साथ रखने से बचने की सलाह दी जाती है. झाड़ू को साफ और छिपी हुई जगह पर रखना अधिक उचित माना जाता है. 

आमने-सामने शीशा लगाने से बचें

घर में दो शीशे एक-दूसरे के बिल्कुल सामने नहीं लगाने चाहिए.  वास्तु मान्यताओं के अनुसार आमने-सामने लगे शीशे ऊर्जा के प्रवाह को प्रभावित कर सकते हैं.  घर के वातावरण में बेचैनी बढ़ा सकते हैं. इसलिए शीशा लगाते समय उसकी दिशा और सामने की जगह का भी ध्यान रखना चाहिए.

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