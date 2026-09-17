scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सूर्य के कन्या राशि में जाते ही बना बुधादित्य योग, 9 दिन 4 राशियों को होगा फायदा

Surya Gochar 2026: सूर्य के कन्या राशि में प्रवेश से बुधादित्य योग बन रहा है. ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार अगले 9 दिनों तक 4 राशियों को आर्थिक लाभ और करियर में प्रगति के अवसर मिल सकते हैं.

Advertisement
X
Surya Gochar
Surya Gochar

ग्रहों की चाल में बदलाव का ज्योतिष शास्त्र में विशेष महत्व माना जाता है. 17 सितंबर 2026 को सूर्य ने सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश कर लिया है. सूर्य करीब एक महीने तक कन्या राशि में रहेंगे 17 अक्टूबर तक इसी राशि में स्थित रहेंगे. खास बात यह है कि कन्या राशि में सूर्य की बुध के साथ युति बन रही है. ज्योतिष में सूर्य और बुध की इस युति को बुधादित्य योग कहा जाता है. यह योग 26 सितंबर तक रहने वाला है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस दौरान कुछ राशियों के लिए नौकरी, कारोबार और आर्थिक मामलों में अच्छे अवसर बन सकते हैं. 

सूर्य गोचर से किन राशियों को मिल सकता है लाभ?

ज्योतिषीय गणना के अनुसार सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश मेष, कर्क, तुला और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए खास रह सकता है. इन राशियों के लोगों को कामकाज, करियर और आर्थिक मामलों में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं. हालांकि किसी भी गोचर का प्रभाव व्यक्ति की जन्मकुंडली और ग्रहों की स्थिति के आधार पर अलग-अलग हो सकता है. 

मेष राशि

सम्बंधित ख़बरें

shukra gochar 2026
23 सितंबर से शुक्र अस्त, 37 दिन 4 राशियों को रहना होगा बेहद सतर्क
Guru chandrama yog
गुरु-चंद्रमा का शुभ योग! 18 सितंबर से 4 राशि वालों की चांदी ही चांदी
rahu transit 2026 kumbh to makar
राहु का बड़ा राशि परिवर्तन, इन 3 राशियों की बदलेगी किस्मत!
Surya Gochar 2026
सूर्य का राशि परिवर्तन कल, एक महीना इन 4 राशियों पर मंडराएगी मुसीबत
mangal gochar 2026
मंगल का नीच राशि में गोचर! कल से 4 राशियों पर बरसेगा कहर

मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर कामकाज के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है. नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है. कुछ लोगों के मन में नौकरी बदलने या करियर में नया कदम उठाने का विचार आ सकता है. कारोबार करने वालों के लिए नए लोगों से संपर्क फायदेमंद रह सकता है. 

Advertisement

इस दौरान कोई पुराना या अटका हुआ काम भी आगे बढ़ सकता है. हालांकि कार्यस्थल पर जल्दबाजी में फैसला लेने से बचना होगा. वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करते समय अपनी बात साफ और सोच-समझकर रखना बेहतर रहेगा. 

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर शिक्षा और करियर से जुड़े मामलों में बदलाव ला सकता है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत पर फोकस बनाए रखना होगा. नौकरी बदलने की योजना बना रहे लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं. 

परिवार के सहयोग से कोई जरूरी काम पूरा होने के भी योग बन सकते हैं. आर्थिक मामलों में इस दौरान बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने से आर्थिक स्थिति को संभालने में मदद मिल सकती है. 

तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण रह सकता है. नौकरी में की गई मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की उम्मीद है. कारोबार करने वालों के लिए नए लोगों से जुड़ना और नए संपर्क बनाना लाभकारी हो सकता है. 

इस दौरान किसी पुराने प्रोजेक्ट या अधूरे काम को पूरा करने का मौका मिल सकता है. आर्थिक स्थिति में भी सुधार के संकेत हैं. हालांकि निवेश से जुड़े किसी भी फैसले में जल्दबाजी करने के बजाय सभी पहलुओं को अच्छी तरह समझना जरूरी होगा. 

Advertisement

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर आर्थिक मामलों में बदलाव लेकर आ सकता है. आय बढ़ाने के नए रास्ते मिल सकते हैं. नौकरी में पद या जिम्मेदारियों में बदलाव की स्थिति बन सकती है. कारोबार करने वालों को भी लाभ के कुछ नए अवसर मिल सकते हैं. 

परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. हालांकि इस दौरान बड़े खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. आमदनी बढ़ने के साथ खर्च भी बढ़ सकता है, इसलिए आर्थिक योजना बनाकर चलना आपके लिए बेहतर रहेगा. 

बुधादित्य योग क्यों है खास?

ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मविश्वास, मान-सम्मान, नेतृत्व, प्रशासन और पिता का कारक माना जाता है. वहीं बुध को बुद्धि, वाणी, तर्क और निर्णय क्षमता से जोड़ा जाता है. कन्या राशि में सूर्य और बुध की युति को बुधादित्य योग कहा जाता है. 

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस योग का संबंध बुद्धि, संवाद क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता से माना जाता है. इस बार बुधादित्य योग 17 सितंबर से 26 सितंबर तक रहेगा, क्योंकि 26 सितंबर को बुध कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे. वहीं सूर्य 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेंगे. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    पीएम मोदी के जन्मदिन पर वडनगर से रवाना हुई भव्य बाइक रैली, Video |
    Virender Sehwag बने यमराज, ‘राइज़ एंड फॉल 2’ में नया अंदाज़ |
    42 की उम्र में जुड़वा बेटों की मां बनी TV एक्ट्रेस, धूमधाम से किया गणपति का स्वागत, लगाया भोग |
    बीजेपी से एग्जिट, सपा में एंट्री... राम आसरे कुशवाहा कानपुर बेल्ट में पलट पाएंगे गेम? |
    Asian Games 2026: जापान पहुंचते ही भारतीय शूटरों का बुरा हाल, भूखे-प्यासे भटकने को मजबूर हुए खिलाड़ी |
    सब छूटा, पर किस्मत नहीं! JEE-UPSC-RPSC में फेल शख्स को मिला ₹60 लाख का पैकेज |
    'आज मेरा नहीं, आपका ही बर्थडे है...', पीएम मोदी ने शेयर किया Insta वीडियो |
    सूर्य के कन्या राशि में जाते ही बना बुधादित्य योग, 9 दिन 4 राशियों को होगा फायदा |
    दिल्ली में DTC बस हड़ताल से आम जनता परेशान, देखें ये रिपोर्ट |
    Flipkart के बिल में दिखे ₹1,051 के अलग-अलग चार्ज, यूजर ने शेयर किया स्क्रीनशॉट
    Advertisement