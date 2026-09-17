सूर्य के कन्या राशि में जाते ही बना बुधादित्य योग, 9 दिन 4 राशियों को होगा फायदा

ग्रहों की चाल में बदलाव का ज्योतिष शास्त्र में विशेष महत्व माना जाता है. 17 सितंबर 2026 को सूर्य ने सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश कर लिया है. सूर्य करीब एक महीने तक कन्या राशि में रहेंगे 17 अक्टूबर तक इसी राशि में स्थित रहेंगे. खास बात यह है कि कन्या राशि में सूर्य की बुध के साथ युति बन रही है. ज्योतिष में सूर्य और बुध की इस युति को बुधादित्य योग कहा जाता है. यह योग 26 सितंबर तक रहने वाला है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस दौरान कुछ राशियों के लिए नौकरी, कारोबार और आर्थिक मामलों में अच्छे अवसर बन सकते हैं.

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सूर्य गोचर से किन राशियों को मिल सकता है लाभ?

ज्योतिषीय गणना के अनुसार सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश मेष, कर्क, तुला और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए खास रह सकता है. इन राशियों के लोगों को कामकाज, करियर और आर्थिक मामलों में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं. हालांकि किसी भी गोचर का प्रभाव व्यक्ति की जन्मकुंडली और ग्रहों की स्थिति के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर कामकाज के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है. नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है. कुछ लोगों के मन में नौकरी बदलने या करियर में नया कदम उठाने का विचार आ सकता है. कारोबार करने वालों के लिए नए लोगों से संपर्क फायदेमंद रह सकता है.

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इस दौरान कोई पुराना या अटका हुआ काम भी आगे बढ़ सकता है. हालांकि कार्यस्थल पर जल्दबाजी में फैसला लेने से बचना होगा. वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करते समय अपनी बात साफ और सोच-समझकर रखना बेहतर रहेगा.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर शिक्षा और करियर से जुड़े मामलों में बदलाव ला सकता है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत पर फोकस बनाए रखना होगा. नौकरी बदलने की योजना बना रहे लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं.

परिवार के सहयोग से कोई जरूरी काम पूरा होने के भी योग बन सकते हैं. आर्थिक मामलों में इस दौरान बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने से आर्थिक स्थिति को संभालने में मदद मिल सकती है.

तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण रह सकता है. नौकरी में की गई मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की उम्मीद है. कारोबार करने वालों के लिए नए लोगों से जुड़ना और नए संपर्क बनाना लाभकारी हो सकता है.

इस दौरान किसी पुराने प्रोजेक्ट या अधूरे काम को पूरा करने का मौका मिल सकता है. आर्थिक स्थिति में भी सुधार के संकेत हैं. हालांकि निवेश से जुड़े किसी भी फैसले में जल्दबाजी करने के बजाय सभी पहलुओं को अच्छी तरह समझना जरूरी होगा.

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वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर आर्थिक मामलों में बदलाव लेकर आ सकता है. आय बढ़ाने के नए रास्ते मिल सकते हैं. नौकरी में पद या जिम्मेदारियों में बदलाव की स्थिति बन सकती है. कारोबार करने वालों को भी लाभ के कुछ नए अवसर मिल सकते हैं.

परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. हालांकि इस दौरान बड़े खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. आमदनी बढ़ने के साथ खर्च भी बढ़ सकता है, इसलिए आर्थिक योजना बनाकर चलना आपके लिए बेहतर रहेगा.

बुधादित्य योग क्यों है खास?

ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मविश्वास, मान-सम्मान, नेतृत्व, प्रशासन और पिता का कारक माना जाता है. वहीं बुध को बुद्धि, वाणी, तर्क और निर्णय क्षमता से जोड़ा जाता है. कन्या राशि में सूर्य और बुध की युति को बुधादित्य योग कहा जाता है.

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस योग का संबंध बुद्धि, संवाद क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता से माना जाता है. इस बार बुधादित्य योग 17 सितंबर से 26 सितंबर तक रहेगा, क्योंकि 26 सितंबर को बुध कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे. वहीं सूर्य 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेंगे.

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