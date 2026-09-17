Flipkart के बिल में दिखे ₹1,051 के अलग-अलग चार्ज, यूजर ने शेयर किया स्क्रीनशॉट

आज से करीब 10 साल पहले लोगों के सामने ऑनलाइन शॉपिंग का ऑप्शन आया था. तब धीरे-धीरे लोग ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ शिफ्ट होने लगे थे, क्योंकि मॉल और आसपास की दुकानों के मुकाबले ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पर ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलता था.

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इसके अलावा ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पर कई तरह के प्रोडक्ट्स की वैरायटी भी मिलती थी. लेकिन अब सब कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है. लोग एक्स्ट्रा चार्ज से परेशान होकर फिर से ऑफलाइन मार्केट की तरफ मुड़ रहे हैं.

आज के समय में ऑनलाइन सामान खरीदते समय जब लोगों को एक्स्ट्रा चार्ज दिखते हैं, तो कई बार उनका सामान खरीदने का मन ही नहीं करता. इसकी वजह है कि कई बार ऐसे सामान पर भी अलग-अलग तरह के चार्ज लगा दिए जाते हैं, जिससे कस्टमर्स परेशान हो चुके हैं.

ऐसा ही एक मामला फ्लिपकार्ट को लेकर सामने आया है, जिसमें एक कस्टमर से करीब 1,000 रुपये के अजीबोगरीब एक्स्ट्रा चार्ज मांगे गए. आइए जानते हैं पूरा मामला.

जानिए Flipkart के 1,000 रुपये वाले चार्ज का मामला

सोशल मीडिया फ्लिपकार्ट X पर Sumukh Rao नाम के एक यूजर ने पोस्ट करते हुए बताया कि कैसे ई-कॉमर्स फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट ने उनके एक ऑर्डर पर कई तरह के एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ दिए. इसमें Protect Promise Fee, Payment Handling Fee और Offer Handling Fee जैसे चार्ज शामिल थे. इन सभी एक्स्ट्रा चार्ज की कीमत करीब 1,000 रुपये थी.

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Just realized Flipkart charges ₹1,000+ in random fees when placing an order. What an absolutely disgraceful company. pic.twitter.com/jBK5GeJgmi — Sumukh Rao (@RaoSumukh) September 14, 2026

हालांकि, इस पोस्ट में प्रोडक्ट का खुलासा नहीं किया गया था. इसलिए यह साफ नहीं हो पाया कि आखिर किस प्रोडक्ट पर इतने ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज लगाए गए थे. लेकिन इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर काफी चर्चा होने लगी.

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एडिशनल फीस की कीमत 1,051 रुपये

बस सोचिए, फ्लिपकार्ट एक ऑर्डर पर चार्ज के नाम पर 1,000 रुपये से ज्यादा ले रहा था. इसमें अलग-अलग तरह की फीस शामिल थी. इसे लेकर यूजर ने नाराजगी जाहिर की और पोस्ट में इसकी जानकारी शेयर की.

इसके अलावा यूजर ने पोस्ट में लगाए गए चार्ज का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था. इसमें देखा जा सकता है कि एक ही ऑर्डर पर तीन अलग-अलग तरह की फीस लगाई गई थी. Protect Promise Fee के नाम पर 299 रुपये, Payment Handling Fee के नाम पर 523 रुपये और Offer Handling Fee के नाम पर 229 रुपये का चार्ज लगाया गया था.

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इन सभी चार्ज को मिलाकर एक्स्ट्रा फीस की कुल कीमत 1,051 रुपये हो गई थी. इस मामले के सामने आने के बाद ऑनलाइन सामान खरीदने वाले यूजर्स भी फ्लिपकार्ट से सवाल कर रहे हैं कि आखिर उन्हें सामान की कीमत के अलावा इतने ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज क्यों देने पड़ते हैं.

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यूजर्स का कहना है कि अगर ये जरूरी चार्ज हैं, तो इन्हें प्रोडक्ट की कीमत में ही साफ तौर पर शामिल किया जाना चाहिए, ताकि पेमेंट के समय ग्राहकों को अचानक ज्यादा कीमत न चुकानी पड़े.

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