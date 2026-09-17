scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'आज मेरा नहीं, आपका ही बर्थडे है...', पीएम मोदी ने शेयर किया Insta वीडियो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में वे एक महिला को कहते नजर आ रहे हैं कि आज मेरा नहीं आपका ही बर्थडे है. PM मोदी ने बताया कि आज दो जन्मदिन हैं, एक विश्वकर्मा जी का है.

Advertisement
X
PM मोदी ने कहा कि आज दो जन्मदिन हैं, एक विश्वकर्मा जी का है. (Photo: IG/narendramodi)
PM मोदी ने कहा कि आज दो जन्मदिन हैं, एक विश्वकर्मा जी का है. (Photo: IG/narendramodi)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. वह सेमीकॉन इंडिया 2026 कार्यक्रम के दौरान एक वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं, 'वैसे जन्मदिन तो मनाता नहीं हूं...' उन्होंने वीडियो में प्रियंका नाम की एक महिला से कहा कि आज मेरा नहीं आप ही का जन्मदिन है. PM मोदी ने कहा कि आज दो जन्मदिन हैं, एक विश्वकर्मा जी का है. आप लोग जो काम करते हैं, वो विश्वकर्मा वाला ही आधुनिक काम है. प्रियंका जी को भी बहुत-बहुत शुभकामनाएं देते हैं हम लोग.

बता दें, सेमीकॉन इंडिया 2026 की शुरुआत हो चुकी है. इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है. 3 दिवसीय कार्यक्रम 17 सितंबर से 19 सितंबर तक चलेगा. इस इवेंट में 52 देश की 300 से अधिक कंपनियां शामिल होने जा रही है.

PM मोदी ने उद्घाटन करते हुए कहा कि दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ता जा रहा है. कई रेटिंग एजेंसियों को भारत को अच्छी रेटिंग दी है. उन्होंने कहा कि किसी भी देश के लिए इतने कम समय में तरक्की करना आसान नहीं है.

सेमीकॉन इंडिया 2026 में इंडियन कंपनियां, इन्वेस्टर्स, रिसर्चर और कई स्टूडेंट शामिल हुए हैं. इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में सहयोग, इन्वेस्टमेंट और प्रतिभा के विकास को बढ़ावा देना है.

सम्बंधित ख़बरें

UP की हर सीट पर उतरेगी BJP-RSS की टीम! करेगी एक्स-रे
PM मोदी के जन्मदिन पर निजामुद्दीन में जलेंगे 723 दीये
Aishwarya Rai Bachchan-Modi
जब PM मोदी से मिलीं ऐश्वर्या राय, पैर छूकर लिया था आशीर्वाद, संस्कारों की हुई तारीफ
Bikers embark on Seva Sankalp Abhiyan from Kashi to Vadnagar for PM Modi's birthday.
PM मोदी के जन्मदिन पर काशी से वडनगर के लिए रवाना हुई बाइकर्स की यात्रा, Video
200 E-Scooters Distributed Differently Abled People on PM Modi’s Birthday
PM मोदी के जन्मदिन पर दिव्यांगों को बड़ा तोहफा, फरीदाबाद में 200 ई-स्कूटी मिली

इस बीच, प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्मदिन के अवसर पर आज देश भर में जश्न का माहौल है. उनके 25 वर्षों के नेतृत्व का उत्सव मनाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. 

Advertisement

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने PM मोदी को उनके 76वें जन्मदिन पर बधाई देते हुए खास मैसेज भेजा. भारत में रूसी दूतावास ने राष्ट्रपति पुतिन का यह संदेश शेयर किया है. व्लादिमीर पुतिन ने अपने मैसेज में पीएम मोदी की राजनीतिक समझ और दूरदर्शिता की तारीफ की. साथ ही उन्होंने कहा कि ग्लोबल मंच पर आपका बड़ा रुतबा है और यही सही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    सूर्य के कन्या राशि में जाते ही बना बुधादित्य योग, 9 दिन 4 राशियों को होगा फायदा |
    दिल्ली में DTC बस हड़ताल से आम जनता परेशान, देखें ये रिपोर्ट |
    Flipkart के बिल में दिखे ₹1,051 के अलग-अलग चार्ज, यूजर ने शेयर किया स्क्रीनशॉट |
    दोस्त के साथ संबंध बनाने से इनकार किया तो सहेलियों ने छात्रा को पीटा, बनाया वीडियो, सोशल मीडिया पर किया वायरल |
    अमेरिका में 100% Tariff ब‍िल हो गया पास, भारत पर पड़ेगा असर? |
    2027 से पहले BJP का मिशन 403! हर सीट का रिपोर्ट कार्ड हो रहा है तैयार |
    इटावा: मुलायम के परम मित्र और पूर्व मंत्री विश्राम सिंह यादव का निधन, शिवपाल ने अर्थी को दिया कंधा |
    हनुमान अंश का बॉक्स ऑफिस पर विस्फोट! 300 करोड़ के पार कमाई, बाबा के चमत्कार के आगे फेल बॉलीवुड फिल्में |
    दिल्ली में सेमीकाॅन 2026 का आयोजन, कई देशों के टेक दिग्गज जुटे, देखें |
    अजीत अगरकर के कॉन्ट्रैक्ट की उल्टी गिनती शुरू... BCCI AGM से पहले बड़ा सवाल
    Advertisement