सब छूटा, पर किस्मत नहीं! JEE-UPSC-RPSC में फेल शख्स को मिला ₹60 लाख का पैकेज

सरकारी नौकरी का सपना केवल सोचने से पूरा नहीं होता है. इसके लिए कड़ी मेहनत करना पड़ता है. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही शुभम सोनी की कहानी ने लोगों को प्रेरित कर दिया है. चलिए जानते हैं, उनकी स्टोरी. उन्होंने कई सालों तक JEE, UPSC और RPSC जैसे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे लेकिन उन्हें लगातार असफलता हाथ लगी.

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लेकिन हर बार फेल होने के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अब उन्होंने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना करियर बनाया है. कभी 3.6 लाख रुपये सालाना के पैकेज से नौकरी शुरू करने वाले शुभम अब Coursera में Frontend Engineer के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. लेकिन उनकी सैलरी में अब बड़ी बढ़त हुई है. वह अब सालाना 60 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई कर रहे हैं.

जेईई के बाद लिया ड्रॉप

शुभम ने अपनी पोस्ट में बताया कि उन्होंने जेईई की तैयारी भी की थी लेकिन फेल हो जाने के बाद उन्होंने एक साल का ड्रॉप लिया. लेकिन इसके बावजूद वह परीक्षा पास नहीं कर सकें. इसके बाद उन्होंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में B.Tech की डिग्री हासिल की. कॉलेज के दौरान उनका CGPA 6.4 रहा और उन्हें कई बैकलॉग का भी सामना करना पड़ा. लेकिन बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी. B.Tech की पढ़ाई के दौरान शुभम ने UPSC की तैयारी शुरू की.उन्होंने परीक्षा दी, लेकिन सफलता नहीं मिली. इसके बाद उन्होंने RPSC की परीक्षा की तैयारी की,लेकिन यहां भी उन्हें कामयाबी नहीं मिली.

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असफल होने के बाद 60 लाख की नौकरी तक

लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल होने के बाद शुभम ने टेक्नोलॉजी सेक्टर में नौकरी करने का फैसला किया. उन्होंने Infosys में System Engineer के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की. यहां उनका सालाना पैकेज करीब 3.6 लाख रुपये था. यहां पर करीब दो साल तक काम करने के बाद शुभम ने PubMatic जॉइन किया. इसके बाद उन्होंने अमेजन में किया. जैसे-जैसे उन्होंने अपनी नौकरी बदली, उनका पैकेज बढ़ता गया. अब उनका सालाना पैकेज 50 लाख रुपये तक पहुंच गया.

60 लाख का पैकेज

इसके बाद शुभम ने Coursera जॉइन किया और यहां Frontend Engineer के पद पर काम कर रहे हैं. मौजूदा समय में उनकी सालाना कमाई 60 लाख रुपये से ज्यादा बताई गई है. शुभम की कहानी में करियर का यह बदलाव खास है. जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में वह सफलता हासिल नहीं कर सके, उनके बाद उन्होंने अपने लिए टेक्नोलॉजी सेक्टर में नया रास्ता चुना. 3.6 लाख रुपये के शुरुआती पैकेज से शुरू हुआ उनका सफर अब 60 लाख रुपये से ज्यादा की सालाना कमाई तक पहुंच गया है.

(नोट- यह खबर सोशल मीडिया पर शेयर किए गए पोस्ट पर आधारित है. aajtak.in इस पर किए गए दावों की पुष्टि नहीं करता)

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