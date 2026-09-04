जब मदर टेरेसा को संत घोषित किया गया, वेटिकन के पोप ने की थी घोषणा

4 सितंबर, 2016 को मदर टेरेसा को मरणोपरांत संत की उपाधि दी गई थी. वह एक रोमन कैथोलिक नन थीं. उन्होंने भारत में जरूरतमंदों की देखभाल के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था. 5 सितंबर, 1997 को उनकी मृत्यु हुई थी. उनके निधन के लगभग दो दशक बाद आधिकारिक तौर पर पोप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी में मदर टेरेसा ऑफ कलकत्ता को रोमन कैथोलिक चर्च का संत घोषित किया. सेंट पीटर स्क्वायर में हजारों लोगों ने इस घोषणा का जोरदार स्वागत किया. इस तरह कलकत्ता की मदर टेरेसा, संत टेरेसा बन गईं.

और पढ़ें

पोप फ्रांसिस ने उस दिन कहा कि मदर टेरेसा ने अपने जीवन के हर पहलू में ईश्वरीय दया की उदार दाता रहीं. उन्होंने मानव जीवन, अजन्मे बच्चों और परित्यक्त एवं त्यागे गए लोगों के प्रति अपने स्नेह और रक्षा के माध्यम से स्वयं को सभी के लिए उपलब्ध कराया. उन्होंने सड़क किनारे मरने के लिए छोड़े गए लोगों के सामने सिर झुकाया. उनमें ईश्वर प्रदत्त गरिमा देखी. आज, मैं नारीत्व और पवित्र जीवन की इस प्रतीक को स्वयंसेवकों की पूरी दुनिया को सौंपता हूं. ईश्वर करे कि वे आपके लिए पवित्रता का आदर्श बनें.

मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को उत्तरी मैसेडोनिया के स्कोप्जे शहर में हुआ था. वह एक अल्बानियाई परिवार से ताल्लुक रखती थीं. उनका नाम एग्नेस गोन्झा बोजाक्सिउ था. 18 वर्ष की आयु में, एग्नेस ने सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में प्रवेश किया , जो भारत में मिशन चलाने वाली एक आयरिश कैथोलिक संस्था थी.

Advertisement

मदर टेरेसा मानव सेवा के लिए समर्पित हो चुकी थीं. (Photo - Getty)

उन्होंने 1931 में सिस्टरहुड की प्रारंभिक प्रतिज्ञा ली और कोलकाता के एक कैथोलिक हाई स्कूल में 17 वर्षों तक पढ़ाया. लेकिन कॉन्वेंट की दीवारों के बाहर अत्यधिक गरीबी देखकर, मदर टेरेसा ने 1948 में स्कूल छोड़ दिया और शहर की झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले सबसे गरीब और सबसे कमजोर लोगों की सेवा पर ध्यान केंद्रित किया.

1950 में, मदर टेरेसा को मिशनरीज़ ऑफ़ चैरिटी नामक अपना स्वयं का संगठन शुरू करने की अनुमति मिली. अपने कार्यों के अंतर्गत, उनके संगठन ने परित्यक्त बच्चों, असाध्य रोगों से ग्रस्त लोगों के लिए घर खोले, साथ ही कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के लिए एक बस्ती भी स्थापित की.

उन्होंने एड्स रोगियों, शरणार्थियों, दिव्यांग व्यक्तियों और अन्य लोगों को सहानुभूति और सहायता प्रदान की. 1997 में 87 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु के समय तक, उनका संगठन 90 से अधिक देशों में सैकड़ों केंद्रों तक फैल चुका था. उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए. इनमें 1979 का नोबेल शांति पुरस्कार भी शामिल है.

Advertisement

2016 में उन्हें संत की उपाधि दी गई. मदर टेरेसा ने स्पष्ट रूप से लंबे समय तक आस्था के संकट का सामना किया. 2007 में मरणोपरांत प्रकाशित उनके निजी पत्रों से पता चलता है कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम पचास वर्षों में अंधकार को अपने भीतर समा लिया था. उन्होंने ईश्वर की मौजूदगी का अनुभव करने में असमर्थ थीं. इस व्यक्तिगत अंधकार के बावजूद, उन्होंने जरूरतमंदों के लिए प्रकाश का संचार जारी रखा.

---- समाप्त ----